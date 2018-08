Het klassieke parfum is op zijn retour, 5 andere manieren om lekker te ruiken TVM

09 augustus 2018

14u50

Bron: Daily Mail 0 Style Volgens de Britse krant Daily Mail is parfum passé en zijn er een heleboel andere manieren om lekker te ruiken, zonder dat je grote, zware en dure flessen hoeft te kopen en meesleuren. Of het klassieke parfum inderdaad op zijn retour is, willen wij niet gezegd hebben, maar er zijn inderdaad steeds meer alternatieven om parfum te dragen. 5 voorbeelden.

1. Parfumdoekjes

Ze lijken op vochtige doekjes, maar dan doordrenkt met parfum en niet bedoeld om je derrière mee af te kuisen. Met de parfumdoekjes ga je langs de belangrijkste pulsatiepunten van je lichaam, zoals de polsen, achter de oren en de binnenkant van de elleboog. Lekker verfrissend voor op warme dagen en bovendien ook goedkoop. De geur hoort toch een paar uur te blijven hangen, al zal je natuurlijk nooit zo’n sterk effect hebben als met een klassiek parfum.

L'Occitane, € 6,50, online en in de winkels te koop.

4711, € 3,49, o.a. te koop bij Kruidvat.

2. Parfum in vaste vorm – solid parfum

Parfum in vaste vorm is doorgaans gemaakt van bijenwas of candelillawas en smeer je eveneens op de belangrijkste pulsatiepunten. De crèmige textuur is gemakkelijk aan te brengen met de vingers en smelt op de huid. Het grootste voordeel is dat solid parfum de huid zowel hydrateert als een lekker geurtje achterlaat dat ook nog eens lang blijft hangen.

Lush, € 13,95, online en in de winkels te koop.

Light & Dark, € 16,00, online te koop.

3. Haarparfum

Ondertussen geen nieuwigheid meer, wél een goed alternatief voor het klassieke parfum. Je haar is bijzonder goed in het behouden van geurtjes, dus met een paar sprays van een haarparfum ruik je de hele dag goed. De reden waarom je best een apart haarparfum koopt en niet gewoon parfum op je lokken spuit, is omdat er in parfum meestal alcohol zit, en dat is schadelijk voor je lokken.

Chanel, € 45,00, online en in de winkels te koop.

Balmain, € 27,50, o.a. te koop via de Bijenkorf.

4. Parfumolie

Niet te verwarren met olie voor het lichaam. Je kunt in principe heel je lichaam insmeren met parfumolie, maar schrik dan niet als mensen de straat oversteken omdat je zo fel geurt. Wederom is het beter om de olie aan te brengen op de pulsatiepunten. Je lichaamswarmte maakt de geur alleen nog maar intenser, dus overdrijf er niet mee.

Malin + Goetz, € 57, o.a. online te koop.

Jo Malone, € 64,00, via Parfuma.

5. Parfumborstel

Geen fan van crèmes en liquide texturen? Dan ben je bij het Zweedse cultparfummerk Byredo aan het juiste adres. Zij introduceerden een borstel waarmee je parfum als poeder kan aanbrengen. Handig om mee te nemen in je handtas, al blijft de geur - als we afgaan op de recensies op het internet - niet heel lang hangen.

Byredo, € 45, o.a. online te koop.