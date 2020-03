Het Kate-effect slaat weer toe: haar sneakers van amper 34 euro na enkele uren volledig uitverkocht Nele Annemans

01 maart 2020

12u23 0 Style Toen Kate Middleton enkele dagen geleden een event bijwoonde in Londen viel fashionista’s meteen één ding op: haar gloednieuwe sneakers van winkelketen Marks & Spencer (M&S). Binnen enkele uren na het event, was het witte paar - dat amper 34 euro kost - helemaal uitverkocht op de website van M&S.

Kate Middleton is al jaren een van de meest invloedrijke mode-iconen. Dat werd nog maar eens duidelijk toen ze eerder deze week verscheen op een SportAid-event met een wit paar sneakers van M&S. In enkele uren na het event waren ze immers al volledig uitverkocht.

De witte sneakers hebben lintjes aan de zijkant in verschillende tinten groen en de groene achterkant doet denken aan de immens populaire Stan Smiths van Adidas.

Maar daar stopte de budgetvriendelijke look van de hertogin van Cambridge niet. Zo droeg ze ook een culotte van Zara van amper 7 euro. Helaas was de broek alleen tijdens de solden verkrijgbaar en is hij nu volledig uitverkocht. De sneakers kan je online wel nog in de marineblauwe versie kopen. Bovendien zou de stock van het witte paar gauw bijgevuld worden, wat betekent dat jij ze binnenkort ook in huis kan halen.