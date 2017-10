Het it-kapsel van deze herfst: de curtain fringe Charlotte Dierckx

16u30

Bron: Independent 0 Pinterest Style Wanneer het walhalla der inspiratie, genaamd Pinterest, spreekt van een trend, kunnen wij maar één ding doen: gehoorzamen en het woord verspreiden. Met een stijging van 600% is de curtain fringe, Engels voor gordijnfrou, officieel het it-kapsel van deze herfst. Voor het eerst geïntroduceerd door françoise Brigitte Bardot, zo ziet de curtain fringe eruit en dit is waarom jij hem hebben wil!

De curtain fringe is een variant op de klassieke froufrou met als grote verschil dat het haast ieders gezicht flatteert. De omgekeerde V-vorm, waarbij het kortste gedeelte zit waar je je haar in twee deelt, strijkt als twee sierlijke gordijnen langs je gezicht. Van Alexa Chung tot Chloë Grace Moretz, celebrities kiezen massaal voor deze nonchalante maar stijlvolle nieuwe haartrend.

Zeker voor wie zich niet durft te wagen aan een volle froufrou is de curtain fringe het trendy alternatief. De nieuwe variant geeft instant een frisse uitstraling zonder drastisch verschil in lengte, is makkelijk te onderhouden en vraagt weinig tot geen styling. Door de geleidelijke overgang van kort naar lang is de curtain fringe ook nog eens makkelijk om uit te groeien. Klinkt als muziek in onze oren!

Photo News

Photo News