Het is officieel: sterren schoppen het tot designer en zetten modewereld op z'n kop

Liesbeth De Corte

08 augustus 2019

17u10 0 Style Schoenmaker, blijf bij je leest. Het is een advies waar veel sterren geen rekening mee houden. Integendeel. Welke muzikant houdt het nog bij zingen alleen? Kanye West heeft zijn kledinglijn Yeezy, Beyoncé heeft Ivy Park en Rihanna gaat Fenty Maison leiden. En vooral: dat doen ze met véél succes.

Bekendheden die kledij verkopen zijn eigenlijk niets nieuws. Het is wel voor het eerst dat ze daar zoveel succes mee boeken. Herinner jij je nog MBlem, het modelabel van actrice Mandy Moore? Of weet je nog dat Katherine Heigl op de proppen kwam met een collectie, gebaseerd op haar rol in de reeks ‘Grey’s Anatomy’? Eerlijk gezegd doet het bij ons ook maar vaag een belletje rinkelen, maar een snelle research op Google leert ons dat de The Katherine Heigl Collection niet bepaald een schot in de roos was. Meer zelfs: na amper 30 dagen werd het alweer van de markt gehaald.

Vrouwen aan de top

Anno 2019 is dat wel anders. Het lijkt wel alsof de ene ster na de andere successen boekt met een modelijn. Dat wordt ook bevestigd door modezoekmachine Lyst, dat elk kwartaal het shop- en browsegedrag van 5 miljoen mensen analyseert.

Uit dat rapport blijkt dat Rihanna en Beyoncé momenteel de meest invloedrijke figuren zijn in de modewereld. In april maakte Queen B bekend dat ze gaat samenwerken met Adidas. Sindsdien schoten wereldwijd zoekopdrachten op het internet en sociale media de hoogte in. Concreet zal de Texaanse diva kledij en schoenen ontwerpen voor het van oorsprong Duitse sportmerk, én wil ze haar athleisuremerk Ivy Park opnieuw lanceren.

Ook Rihanna creëerde een kleine schokgolf in de modewereld toen ze verkondigde dat ze samen met het Franse luxeconcern LVMH een gloednieuw modehuis wil oprichten. Op amper één maand tijd verschenen er meer dan 5.000 artikels en 7 miljoen posts op sociale media over Fenty Maison.

Yeezy

Nog volgens Lyst mogen we Kanye West ook niet vergeten. De wederhelft van Kim Kardashian scheert nog steeds hoge toppen. Zo staat Yeezy al enkele jaren in het lijstje met de meest populaire merken, ook al is het deze keer drie plaatsen gezakt. Zijn sneaker, de Yeezy Boost 350 V2 static black reflective, is zelfs het meest begeerde item dat mannen in hun bezit willen hebben. En volgens de modezoekmachine zullen z’n schoenen dit jaar meer dan 1,3 miljard dollar (iets meer dan 1 miljard euro) opbrengen.