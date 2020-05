Het is officieel: solden zijn uitgesteld tot 1 augustus LDC

14 mei 2020

08u57

Bron: De Standaard 13 Style De koopjesperiode start dit jaar niet op 1 juli, maar exact een maand later. De verschuiving zat er al eventjes aan te komen en is nu ook goedgekeurd door de Kamercommissie Economie.

De modesector vraagt al een tijdje om de koopjesperiode uit te stellen. De redenering: aangezien winkels een tijdje de deuren hebben moeten sluiten, krijgen ze nu de kans om hun collecties aan de gewone prijzen te verkopen, vooraleer de solden aanbreken.

CD&V, Open VLD en MR konden zich vinden in die gedachtegang en goten het in een wetsvoorstel, dat werd goedgekeurd in de Kamercommissie Economie. Concreet start de soldenperiode op 1 augustus, en verschuift de sperperiode dus ook naar 1 juli.

“Een noodzakelijke maatregel voor onze zwaar getroffen modesector,” reageert Isolde Delanghe, directeur van brancheorganisatie Mode Unie, in een persbericht. “Mode Unie is ook zeer tevreden dat de stem van de zelfstandige modesector door gewogen heeft op het beleid. Op deze manier geeft de overheid modewinkels de broodnodige ademruimte om hun zomerstock een maand langer aan normale marge te verkopen.”