Het is ijskoud: zo voorkom én genees je winterkwaaltjes Valérie Wauters

23 januari 2019

15u54 0 Style Tijdens de koude wintermaanden krijgt onze huid het zwaar te verduren: ze wordt droog en trekkerig, of barst zelfs. Dankzij deze tips kan je dat voorkomen én genezen.

SOS droge huid

Wanneer je huid droog of strak begint aan te voelen, is het tijd om je normale dagcrème in te wisselen voor een intensief voedend exemplaar. Wanneer je op zoek moet naar een nieuwe crème loont het de moeite om een uitgebreide blik te werpen op de lijst met ingrediënten. Zo kijk je het best of het product humectanten of bevochtigingsmiddelen bevat. Deze houden, zoals de naam al doet vermoeden, vocht vast waardoor de huid minder snel uitdroogt. Veelvoorkomende stoffen in crèmes die deze eigenschap bezitten zijn glycerine en hyaluronzuur. Een tweede goede eigenschap voor een doeltreffende winterse dagcrème is het feit dat deze het aangetrokken vocht ook efficiënt insluit. Oliën van avocado, hazelnoot en roos zijn hiervoor een goede match.

Let er tijdens de wintermaanden ook op dat je een aangepaste gezichtsreinigingslotion gebruikt. Veel reinigingsproducten bevatten immers exfoliërende eigenschappen, die al snel te agressief zijn voor je huid. Gebruik je een reiniger of scrub die ingrediënten als retinol, glycolzuur of melkzuur bevat, dan schroef je het gebruik daarvan beter even terug tijdens de wintermaanden tot eens per week, of vervang het product door een mildere versie.

Niet alleen je gezichtshuid krijgt het zwaar te verduren tijdens de wintermaanden, ook de rest van je lichaam kan droog en trekkerig aanvoelen. Goed hydrateren is dus de boodschap, en dat begint al tijdens het douchen. Hou de temperatuur van je douchewater aan de lauwe kant, omdat te heet water al snel huidirritatie opwekt en een uitgedroogde huid in de hand werkt. Breng meteen na het douchen een bodylotion aan, terwijl je huid nog licht vochtig is.

SOS velletjes

Blijf je ondanks intensief gebruik van een rijke dag- of nachtcrème toch last hebben van een schilferige huid, dan sla je het best aan het exfoliëren, maar dan in combinatie met een intensieve hydratatie. Je huid exfoliëren doe je in de winter beter met een chemische exfoliant die glycolzuur of melkzuur bevat, omdat die meestal milder zijn dan een fysieke exfoliant met microkorrels. Daarnaast kan je gebruik maken van een gezichtsreinigingsborstel om je huid te reinigen en zacht te exfoliëren.

SOS eczeem, psoriasis en lichaamsacne

Huidaandoeningen zoals eczeem en psoriasis worden vaak erger in de winter, wanneer het moeilijk is om je huid voldoende gehydrateerd te houden. Heb je last van een van deze aandoeningen, dan is het belangrijk om vooral preventief aan de slag te gaan door voor een goede hydratatie te zorgen. Heb je toch een plotse opflakkering, dan kan je je toevlucht nemen tot een jeukstillende crème die je bij de apotheek vindt, maar nog beter is het natuurlijk om in zo’n geval een dermatoloog te contacteren voor een specifieke behandeling op maat.

Ook acne op je lichaam kan erger worden tijdens de wintermaanden. Dat heeft alles te maken met het feit dat we door onze dikkere kleding sneller zweten. Het zweet dat vervolgens op onze huid achterblijft, kan ervoor zorgen dat onze poriën verstopt raken, met huiduitslag als gevolg. Om dit te voorkomen kan je dus beter laagjes kleding dragen, zodat je een kledingstuk kan uittrekken nog voor je begint te zweten.

SOS huidkloven

Kloven in je voeten komen meestal in de winter voor en zijn het gevolg van uitdroging. Omdat de huid van je voeten van nature weinig talgklieren bevat, is ze namelijk sneller vatbaar voor uitdroging en bijgevolg minder elastisch. Daardoor kan de huid niet makkelijk meebuigen bij het bewegen en ontstaan al snel barsten en kloven. Door voortdurende belasting - bij bijvoorbeeld staan of lopen - worden deze kloven erger, en wordt het al snel een pijnlijke bedoening. Wie last heeft van huidkloven, kan zijn toevlucht nemen tot een vette en intensief voedende crème die vocht vasthoudt. Denk aan uierzalf of een crème met lanoline. Omdat voorkomen nog steeds beter is dan genezen, is het ook aan te raden om de lucht binnenshuis voldoende vochtig te houden. Door de verwarming enkele graadjes hoger te zetten, wordt de lucht in onze woon- of slaapkamer tijdens de wintermaanden immers een heel pak vochtarmer, waardoor onze huid ook zonder de aanwezigheid van schrale wind of extreme koude droog begint aan te voelen. Zet daarom tijdens de winter een luchtbevochtiger in huis, of hang gewoon een bakje water aan de verwarming.

SOS gebarsten lippen

Onze lippen bevatten geen olieklieren en worden constant blootgesteld aan de natuurelementen. Ze krijgen het dus zwaar te verduren en kunnen zowel in de zomer als in de winter wel wat extra verzorging gebruiken. Neem daarom tijdens de wintermaanden je toevlucht tot een goede lippenbalsem. Vergeet daarbij niet dat deze idealiter ook een SPF-factor bevat, omdat de zon ook tijdens de koudere maanden aanwezig is én ook dan huidschade kan berokkenen. Een goede winterse lippenbalsem bevat cacaoboter of bijenwas en vitamine A en E. Dat zijn immers ingrediënten die helpen om het vocht in je lippen in te sluiten, zonder op lange termijn het uitdrogen van je lippen in de hand te werken.