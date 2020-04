Het is de Dag van de Aarde: 14 manieren om wat liever te zijn voor onze planeet Liesbeth De Corte

22 april 2020

09u43 0 Style Op 22 april vieren we de Dag van de Aarde. Het ideale moment om stil te staan bij onze planeet, en hoe we die kunnen koesteren en beschermen. Onder het motto ‘alle kleine beetjes helpen’ zochten we enkele tips die je gemakkelijk kunt toepassen voor een milieuvriendelijker bestaan.

In 1970 werd voor het eerst de Dag van de Aarde - oftewel Earth Day - gehouden. Dit jaar vieren we dus de vijftigste verjaardag van deze feestdag. Het thema: klimaatactie. “Klimaatverandering is de grootste uitdaging voor onze toekomst, onze mensheid en alle systemen die onze wereld leefbaar maken”, zo klinkt het bij de organisatoren. Actie ondernemen om deze problematiek onder de aandacht te brengen, is dus belangrijker dan ooit, redeneren ze.

Hoe bezorgd is de Belg?

Een groot deel van de Belgen deelt die mening. Althans, dat blijkt uit het internationale onderzoek van het European Milk Forum (EMF). Voor die survey werden mensen uit België, Nederland, Frankrijk, Denemarken en Ierland de afgelopen drie jaar bevraagd over duurzaam eten en leven. Volgens de studie maken onze landgenoten zich steeds meer zorgen over de klimaatverandering. Terwijl het vorig jaar ging om 48 procent, is dat nu 57 procent.

In ons land zijn vrouwen en millennials (18 tot 29 jaar) het meest bekommerd. Bijna een op de twee Belgen gelooft wel dat we als samenleving de meest rampzalige gevolgen van klimaatverandering nog kunnen stoppen. Dat vertaalt zich in ons gedrag: we ondernemen anno 2020 heel wat meer actie. In 2019 paste nog maar 43 procent zijn gedrag aan omwille van de klimaatproblematiek, vandaag is dat aandeel gestegen naar 58 procent.

Er zijn inderdaad een heleboel zaken waar je zelf rekening mee kunt houden. Denk aan dingen die voor de hand liggen: het licht uitdoen als je een kamer uitgaat, bijvoorbeeld. De ecoprogramma’s van je toestellen gebruiken, recycleren, zo weinig mogelijk voedsel verspillen of geen water laten stromen als je je tandenpoetst. Daarnaast zochten we nog enkele tips die leuk zijn én maar een kleine inspanning vereisen.

1. Verzamel regenwater

In ons land durft het weleens te regenen. Maak daar gebruik van door een emmer of gieter buiten te zetten tijdens een plensbui, achteraf kan je dat water gebruiken om schoon te maken of je planten water te geven.

2. Koop geen plastic rietjes meer

We weten allemaal dat het superslecht is om plastic weg te gooien. De plasticsoep wordt er alleen maar groter van. Waarom zou je dan nog plastic rietjes kopen? Er zijn genoeg alternatieven voorhanden, gemaakt van staal, bamboe of siliconen.

3. Investeer in een e-reader

Ben je een echte boekenwurm? Dan kan je overwegen om een e-reader te kopen. Voor elektronische boeken moeten immers geen bomen gekapt worden, is er minder CO2-uitstoot en wordt er minder water gebruikt. De voorwaarde is wel dat je een degelijk exemplaar koopt dat lang meegaat. Het is niet de bedoeling dat het na een jaar ingeruild wordt voor een nieuwer model, want dan veroorzaak je gewoon extra elektronica-afval.

4. Lees een goed boek

Over boeken gesproken: lees af en toe een boek dat je kan inspireren. ‘In 6 weken naar zero waste’ van Kate Arnell, een presentatrice van BBC. “Dit is mijn praktische stap-voor-stapgids naar een zero waste leven. Maar let op: je hoeft niet perfect te zijn. Ook gewoon iets minder afval produceren helpt al enorm. Je vindt in dit boek dan ook grote én kleine tips om duurzamer te leven.”

5. Trek stekkers uit het stopcontact

Veel apparaten gebruiken nog stroom, ook als je ze niet gebruikt. Denk maar aan je modem, het koffiezetapparaat, de oplader van je smartphone of je elektrische tandenborstel. Laat ze dus niet in het stopcontact steken.

6. Gebruik herbruikbare flessen

Nog eentje die voor de hand ligt: koop geen plastic flessen water meer. Drink kraantjeswater. Laat het eventueel door een Brita-filter gaan of maak bubbels met een Sodastream. Bewaar je drankje in een herbruikbare fles of beker. Zo houd je het ook lekker fris (of warm).

7. Zet planten in je huis

Een indoorjungle is niet alleen mooi om te zien, het biedt ook een heleboel voordelen. Grote kamerplanten zorgen voor een betere luchtkwaliteit en een hogere luchtvochtigheid. Goed voor je gezondheid, én je moet minder energie verbruiken om je woonst op te warmen of te laten afkoelen.

8. Start een moestuin

Wat je zelf maakt, smaakt des te lekkerder. Dat geldt ook voor groenten uit je eigen moestuin. Dat is niet alleen vriendelijk voor je portemonnee, maar het kan ook helpen in de strijd tegen voedselverspilling. Heb je geen hof of terras? Dan kan je ook kiezen voor een indoor kruidentuin.

9. Neem herbruikbare zakken mee naar de winkel

Hoe vaak is het je al overkomen: je gaat snel naar de supermarkt, maar neemt meer lekkers mee dan gedacht, waardoor je aan de kassa nog een plastic zakje moet kopen. Stom! Leg een totebag of herbruikbare winkeltas in je auto - of in je fietszak - zodat je dit probleem zo weinig mogelijk voorhebt.

10. Eet wat vaker vegetarisch

Dat we meer vlees eten dan nodig, staat als een paal boven water. Probeer eens wat vaker veggie te koken, want dat zorgt voor minder verbruik van water, minder ontbossing en een lagere uitstoot van broeikasgassen.

11. Hergebruik glazen potjes

Zit je met een lege choco-, confituur- of mosterdpot? Dump ze dan niet in de glascontainer, maar geef er een tweede leven aan. Wie weet kan je ze gebruiken als drinklas, serveerschaaltje of potje om rommel - denk aan wattenschijfjes, haarrekjes of eurocentjes - in te bewaren.

12. Koop tweedehandsspullen

Tweedehandsspullen kopen is goed voor de portemonnee en het milieu. Win-win!

13. Shop kledij bij duurzame merken

De duurzaamste kleding is tweedehandskleding, maar wat als je toch graag iets nieuws wilt? Dan kan je snuisteren bij merken met een ecologischer aanbod. Denk aan Wolvis, DCEMBER, Stanley/Stella of Eline Van Ree.

14. Plant een boom

De allerbeste manier om onze planeet te beschermen? Het planten van bomen, want die bieden beschutting aan vogels en andere dieren en zijn belangrijke fijnstof-vangers. Als je geen (grote) tuin hebt, kan je ook organisaties steunen die zich inzetten voor dieren en planten. Via Natuurpunt kan je bijvoorbeeld een financiële bijdrage storten, en zij planten dan in jouw plaats een boompje.

1/ Rietjes van Klean Kanteen, 13,95 euro, te koop via A.S. Adventure.

2/ In 6 weken naar zero waste van Kate Arnell, 19,95 euro, te koop via Standaard Boekhandel.

3/ Hervulbare waterfles van Dopper, 19,51 euro, online te koop.

4/ Blouse van Eline Van Ree, 170 euro, online te koop.

5/ Totebag van Koaren, 12;50 euro, online te koop.

6/ De fysieke winkel van The Plant Corner is gesloten, maar via hun sociale media kan je nog planten kopen. Zij leveren ze vervolgens. Prijzen en beschikbare planten zijn verkrijgbaar via hun Instagrampagina.