Het is blote-benen-weer: de leukste lange rokken en jurken Liesbeth De Corte

09 april 2020

09u50 0 Style De afgelopen dagen konden we genieten van heerlijk lenteweer. En dat zal volgende week - op enkele dipjes na - zo blijven. Het is ook meteen het startschot voor de jaarlijkse blotebenentijd. Hallo, melkflessen! Wij zochten enkele leuke lange rokken en jurken voor de sneeuwwitjes onder ons.

We zitten dan wel in lockdown light, dat wil niet zeggen dat we ons 24 uur op 24 moeten opsluiten. Naar buiten gaan voor een stevige wandeling, fietstocht of deugddoend shot vitamine D is nog steeds aangeraden. Een hotpants of minirok laten we nog even in de kast, maar een lange rok of jurk komt nu als geroepen.

Kleedjes

Van links naar rechts:

1/ Âme antwerp, 265 euro, online te koop.

2/ COS, 89 euro, online te koop.

3/ H&M, 129 euro, online te koop.

4/ Bellerose, 159 euro, online te koop.

5/ Stella Nova, 209 euro, te koop via Content Antwerp.

Rokken

Van links naar rechts:

1/ Vila, 29,99 euro, online te koop.

2/ Zara, 29,95 euro, online te koop.

3/ CKS, 89,99 euro, online te koop.

4/ Filles à Papa, 190 euro, online te koop.

5/ Essentiel Antwerp, 175 euro, online te koop.