Het internet raakt er maar niet uit: is dit model echt of niet? Charlotte Dierckx

14 februari 2018

18u47

Bron: Harpers Bazaar, Narcity 1 Style In een wereld van filters is het soms moeilijk om nog te bepalen of iets echt of nep is. Zo deed recent In een wereld van filters is het soms moeilijk om nog te bepalen of iets echt of nep is. Zo deed recent dit computergeanimeerde meisje nog heel wat vragen rijzen over de geloofwaardigheid en invloed van sociale media - en meer specifiek de duizenden influencer accounts die als paddenstoelen uit de grond schieten. Nu is het Instagrammodel Shudu Gram met ruim 37.000 volgers waar surfers zich het hoofd over breken: is ze echt of niet?

Een onberispelijke huid, volle lippen en doordringende blik: het lijkt haast té perfect om waar te zijn. Nochtans heeft het model een feed vol editorial-waardige foto's, waarvan één zelfs opnieuw werd geplaatst door het Instagram-account van Fenty Beauty. Haar schoonheid valt dus niet te betwisten, de echtheid van de beelden wordt dan wel weer in vraag gesteld. Terecht zo blijkt, want ook Shudu Gram is 100% computergeanimeerd.

Haar Instagram-account is het werk van Londense fotograaf Cameron-James Wilson, bij wie onder andere Gigi Hadid al voor de lens stond. Aan Harper's Bazaar vertelt hij waarom hij Shudu Gram tot leven wekte. "We leven in een gefilterde samenleving waar echt steeds vaker nep wordt. Ik wilde een fantasie creëren die dicht aanleunt tegen die echtheid. Ze is helaas geen echt model, maar ze vertegenwoordigt wel veel van de echte modellen tegenwoordig. Er is een beweging in gang gezet, die steeds meer modellen met een donkere huidskleur verwelkomt in de mode-industrie. Shudu is geïnspireerd op hen."

Lees verder onder de foto.

📸 @cjw.photo Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 apr 2017 om 03:31 CEST

Voor het maken van de Instagramfoto's gebruikt hij een 3D-modelleringsprogramma. "Net als bij virtuele fotografie, kan ik haar na 3D-creatie op verschillende manieren positioneren", legt Wilson uit. "Als fotograaf is dit mijn manier om mijn creativiteit de vrije loop te laten gaan wanneer ik niet achter de camera sta." Een tijdrovende hobby, want een foto vraagt al gauw enkele dagen werk.

Hoewel hij in eerste instantie aarzelde om de echtheid van Shudu te bevestigen of te ontkennen, was het nooit zijn bedoeling om iemand voor de gek te houden, wel moest ze een bron zijn van inspirerende schoonheid en creativiteit. Toch roept zijn werk bij sommigen vraagtekens op. Waarom namelijk als fotograaf geen echte zwarte modellen fotografen in plaats van zelf een in elkaar te knutselen? "Ik werk als fotograaf voortdurend met diverse modellen, en deze echte mensen hebben mij geïnspireerd. Uiteindelijk is dit voor mij een manier om mijn creativiteit uit te drukken, haar bestaan is er niet om iemand te vervangen. Ik ben gewoon een creatief persoon, en voor mij is zij hoe de mooiste vrouw van de wereld er zou uitzien."

@fentybeauty #profiltrfoundation #shade490 #glossbomb #lipgloss #fentybeauty . . 📸 @cjw.photo Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 nov 2017 om 19:09 CET