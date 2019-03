Het heuptasje is terug van weggeweest: dit zijn onze favorieten

Valérie Wauters

01 maart 2019

Ja, het is weer helemaal oké om gespot te worden met een heuptasje!

In de jaren 80 maakte het heuptasje voor het eerst furore, toen het een populair item was bij moeders en joggers. Ook eind jaren 90 waren de zogenaamde ‘fanny packs’ nog steeds populair, waarbij de versie van Eastpack door haast elke tiener met trots gedragen werd. Daarna werd het even stil rond het handige tasje.

Sinds vorig jaar is het echter weer helemaal oké om te kiezen voor gebruiksgemak en comfort. Sterren als Rihanna, Kendall Jenner en Bella Hadid worden regelmatig met een heuptasje gespot, en ook op de catwalk keerde het tasje terug als absolute must have. Wij selecteerden onze favoriete heuptasjes uit onze handtassenshop.

Lucca Baldi, Suverto, € 179.

Anna Morellini, Emma, € 59,90 (i.p.v. € 199)

