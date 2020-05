Het geheim van gezonde nagels? De juiste nagellakremover Sophie Vereycken

25 mei 2020

09u47 0 Style Steek de mensen in hun kot, en plots zie je overal de mooiste manicures. Nu eens pastelgroen, dan weer babyblauw of neonroze, quarantijd genoeg om wekelijks voor een ander kleurtje te gaan. Maar hoe hou je je nagels gezond ondanks al dat lakken?

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb mijn nagels deze lockdown al vaker gelakt dan in het volledige jaar 2019. Plots zijn meetings het perfecte moment voor een stiekeme manicure - sorry, collega’s - want geen kat die ziet dat je onder de cameralens met een kwastje in de weer bent. Al die extra tijd maakt dat ik me zelfs af en toe aan nail-art waag. Mislukt? Ach, dan beginnen we toch gewoon opnieuw. Tijd hebben we in overvloed. Het enige nadeel? Van al dat lakken worden je nagels droger. Zeker in combinatie met ijverig handen wassen en desinfecteergel smeren.

Alleen, droge nagels worden helemaal niet veroorzaakt door nagellak. Wat dan wel de boosdoener is? Dissolvant. Niet zo vreemd, want investeren doen we liever in mooie kleurtjes dan een flesje nagellakremover dat toch niemand ziet. Dus nemen we het eerste het beste flesje nagellakremover mee uit de winkel. Het probleem is echter dat die vaak aceton bevatten, vertelt dermatologe Ingrid van Riet. “Eigenlijk is aceton is een oplosmiddel voor harsen en vet. Daardoor is het zeer efficiënt om nagellak te verwijderen. Helaas verwijdert het ook de oppervlakkige bescherming van de nagel en nagelranden. Daardoor worden de nagels droger, brozer en kunnen ze bij veelvuldig gebruik zelfs scheuren, barsten of afbreken.”

En af en toe een handmasker is niet genoeg om de boel te redden. Ingrid van Riet: “De nagel is een zeer harde, dode structuur. Die kan je moeilijk terug hydrateren.” Verzorgen doe je dus best daar waar de nagel wordt aangemaakt, namelijk aan de nagelriemen. Maar eens de nagel beschadigd is, moet je geduld oefenen tot er weer een gezonde nagel groeit. Preventie en het vermijden van aceton is dus de boodschap.” Gelukkig vind je acetonvrije nagellakremovers tegenwoordig in alle prijscategorieën, waarbij het verschil vooral in de extra ingrediënten zit. Goedkopere removers doen precies wat ze moeten doen, op een zo mild mogelijke manier, terwijl duurdere exemplaren vaak nog bijkomende voedende en hydraterende stoffen bevatten.

1. Koh, Purifying Polish Remover, 18,86 euro bij kohcosmetics.com

2. Only You, Gentle Nail Polish Remover, 4,95 euro bij ICI PARIS XL

3. Close, Sayonara Express Nail Polish Remover, 5,90 euro bij Planet Parfum

4. Collistar, Hydro-Nourishing Nail Polish Remover, 11,32 euro bij Douglas