Het geheim van een goed compliment volgens cartooniste Chrostin

Leuke complimentjes geven is een gave. En laat cartooniste Chrostin daar nu blijkbaar heel goed in zijn. Samen met modemerk CKS creëerde ze originele complimentenkaartjes voor hun actie rond Complimentendag en ter inspiratie deelt ze met ons vijf van haar meest gekoesterde complimentjes én waarom ze zo’n indruk op haar maakten.

“Ik herinner me nog hoe iemand me tien jaar geleden zei dat ik een mooie kaaklijn heb. Zoveel impact kan zoiets kleins dus hebben, hè.” Chrostin, aka Christina De Witte (23), wordt heel snel enthousiast wanneer we het over complimentjes met haar hebben. De illustratrice is met haar zwart-witfiguurtje Chrostin online een voorvechter van body positivity, self-love, zelfrelativering en gewoon lief zijn voor elkaar. Haar ondertussen 84.000 volgers op Instagram houden ervan, haar boek The Ultimate Survival Guide to Being a Girl scoort wereldwijd.

Dank je, wildvreemde

Samen met CKS creëerde ze nu voor hun actie rond Complimentendag vijf originele complimentenkaartjes. Striemen? Dat zijn tijgerstrepen! En kleine of grote boobies? They all matter. Bedoeling is dat al wie wil zo’n kaartje aan een m/v/x kan bezorgen en zo een beetje liefde verspreiden.

“Want een raak compliment maakt je dag op slag goed, toch?”, vindt Christina. “Een week geleden zei een wildvreemde me dat ik glowde. Hij had me gespot in een station in Brussel en stuurde me achteraf een mooi berichtje op Instagram. Ik had die dag niks bijzonders aan mijn uiterlijk gedaan, maar was wel al een tijdje beter voor mezelf aan het zorgen. Dat iemand dat aan me gezien had, voelde als een openbaring. De rest van die dag liep ik met een ridiculous smile rond.”

Liefde voor elk lichaam

Het lijkt iets banaals, maar in een simpel complimentje kan veel kracht zitten, vindt de illustratrice. “Wij, mensen, hebben onderhuids soms het gevoel dat we in competitie zijn met elkaar, niet? Maar wanneer iemand je een complimentje geeft, gaat die daar even compleet tegenin. En dan hoeft het niet over het uiterlijk te gaan. Stel dat iemand je prijst om hoe grappig of ad rem je bent: dat zegt iets over wat jij als persoon naar de buitenwereld toe uitstraalt en dat voelt net zo waardevol.”

“Zeker wij, vrouwen, groeien op met het idee dat we concurrentes zijn, als je ’t mij vraagt”, vult Christina aan. “Daarom voelt het zo empowering wanneer een andere vrouw je een compliment geeft. Een ander meisje dat me zegt: ‘wauw, je ziet er keigoed uit’, daar hecht ik zoveel waarde aan. En zo’n complimentje blijft dan ook dagen, maanden of zelfs jaren hangen.”

Christina is bovendien een grote voorvechter van body positivity en complimentjes passen volgens haar helemaal binnen die beweging. “Als je iemands uiterlijk complimenteert, vertel je die persoon in principe dat je zijn/haar lichaam accepteert. En dat is exact waar body positivity volgens mij om draait. Het is de vrijheid om te zijn wie je wil, te dragen wat je wil, met je lichaam te doen wat je wil. En daarin geaccepteerd te worden. We hoeven niet elk lichaam mooi te vinden, maar we moeten wel elk lichaam accepteren.”

De gouden vijf

Niet zo’n kei in complimentjes geven? Christina inspireert je met vijf erg bijzondere exemplaren die ze zelf gegeven of gekregen heeft.

1. “Je bent een van de weinige vrouwen die er ondanks alles altijd voor me is.”

Christina aan haar beste vriendin Emmelien.

“Ze is al bijna tien jaar lang mijn steun en toeverlaat en ik vind dat ik ze daar nog altijd te weinig erkenning voor geef. Maar binnenkort hebben we onze ten-year anniversary en reken maar dat we die stevig gaan vieren.”

2. “Jij luistert niet alleen, je doet ook je best om me te begrijpen.”

Christina’s beste vriendin Emmelien aan Christina.

“Nog niet zo lang geleden zei Emmelien me dit na een gesprek over jongens en daten. Blijkbaar had ik haar een paar goede adviezen gegeven – dingen als ‘hij deed je altijd voelen waar je tekortschoot en complimenteerde je nooit voor wie of wat je wél bent’. Ze vond dat zo goed dat ze het zelfs wilde opschrijven. (lacht)

3. “Waar we ook samen zijn, met jou erbij voelt dat altijd als thuis.”

Christina’s vriend Adel aan Christina.

“Hij zei me dit een paar weken terug. We waren een halfjaar samen en ’s avonds een beetje aan het babbelen. Hij is op zoek naar een huis en ik ben nog maar een halfjaar geleden verhuisd. Opeens floepte ik eruit: ‘jammer dat we elkaar nog niet langer kennen, anders konden we samen iets zoeken.’ Misschien een beetje vroeg om zoiets te zeggen, maar when you know, you know. (glimlacht) En toen antwoordde hij dit.”

4. “Wanneer je er niet bent, voel ik pas echt dat ik het superleuk vind als je er wel bent.”

Christina aan haar vriendin Fleur.

“Fleur en ik zaten bij elkaar in de klas op de hogeschool en we doen ook nu nog echt ons best om elkaar te zien. We hebben allebei veeleisende jobs, maar reizen toch om de beurt naar elkaars stad. Ze is een van de weinige mensen die me energie geeft als we samen zijn.”

5. “Ik vind jouw outfit wél leuk.”

Een wildvreemde vrouw aan Christina.

“Deze is van een tijdje terug. Ik zat in het middelbaar en wandelde na school van de bushalte naar huis, toen een dronken man ‘hoer’ naar me riep. Zo gewoon, op straat, in mijn eigen buurt. Ik negeerde hem, maar was natuurlijk erg geschrokken. Blijkbaar had een vrouw die achter ons liep, alles gehoord. Ze kwam naast me wandelen en vroeg of ik oké was en zei me dit. Ik ga haar nooit vergeten.”

