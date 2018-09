Het decolleté is passé: waarom de modewereld steeds minder sexy is Liesbeth De Corte

28 september 2018

09u51

Als je naar de Kim Kardashians van de wereld kijkt, zou je het amper geloven, maar kledij moet niet langer sexy zijn. Geef ons maar comfortabel en bedekkend, in plaats van verleidelijk en bloot.

Elke modeweek heeft zo z'n eigen imago. Parijs is intellectueel en chique, New York heeft een commerciële toets, Londen is het ietwat vreemde en innovatieve broertje en Milaan draait rond seks en glamour. Zo simpel is het. Of beter gezegd: was het. The Guardian merkt terecht op dat Milan Fashion Week heel wat braver was dan andere jaren. Volgens de krant hét voorbeeld van een verandering in de modewereld.

Dat heeft veel te maken met de #MeToo-beweging, klinkt het. Het is niet zo dat sexy kledij plots 'slecht' is, maar wel dat het niet langer synoniem staat voor iets vreugdevol en vrolijk. Dat merk je niet alleen op de catwalk, maar ook op straat. Niet dat het zo erg is als in 'The Handmaid's Tale' - de winkelrekken hangen nog steeds vol met crop tops, ieniemienie shorts en strakke jurkjes - maar de manier waarop we ons kleden is wel wat veranderd.

Simpel gezegd: het mag allemaal wat langer en losser. De rok is daarvan misschien wel het schoolvoorbeeld. Als je enkele jaren geleden een rok die over de knieën komt moest beschrijven, zou je zoeken naar termen als 'sober', 'braaf' of misschien wel 'boerin-allures'. Neem nu een kijkje naar enkele webshops en je ziet tientallen gelijkaardige rokken. Meer zelfs: de populairste rok van de zomer is zelfs een midi-exemplaar. Anno 2018 is die knielengte stijlvol, vrouwelijk en een alledaags straatbeeld.

Nog frappanter is dat truien, T-shirts en broeken heel baggy mogen zijn, en dat stiletto's geregeld vervangen worden door lage hakken en monstrueuze ugly dad sneakers. Niet bepaald iets nieuws onder zon, maar volgens The Guardian is het ook een teken dat mode niet langer draait rond het zo mooi mogelijk presenteren van het vrouwelijke lichaam. Wanneer je als vrouw je hakken laat staan en kiest voor sneakers onder een kleed, laat je in feite duidelijk weten waar je prioriteiten liggen: bij comfort, en dat is een pak belangrijk dan hoe iemand anders naar je lichaam kijkt.

Een laatste reden valt volgens het dagblad te zoeken bij modebewuste dames uit het Midden-Oosten, en meer bepaald bij de kledij die ze dragen omwille van religieuze of culturele redenen en die stilletjes aan ook de catwalk verovert. Denk aan avondjurken met lange mouwen, rechte broeken die gedragen worden onder en kleed en de hoofddoek, die in ook Milaan te zien was op de catwalk bij Max Mara.