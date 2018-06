Het bloot bovenlijf is dé trend op de mannenmodeweek Timon Van Mechelen

22 juni 2018

15u31

Bron: Vogue 0 Style Van de gespierde blote basten bij Dolce & Gabbana tot de halfnaakte magere jongens bij Saint Laurent, de grootste gemene deler van de mannenmodeweken was het bloot bovenlijf. In principe niets nieuw, maar het viel wel op en het is alleszins een aangename trend om naar te kijken.

Waar de modeshows voor de herfst- en winter van 2018 in het teken stonden van discretie en zedigheid, was de boodschap van dit seizoen net het tegenovergestelde: trek alles uit en laat zien wat je in huis hebt. In de finale van de show van Saint Laurent liepen zeven halfnaakte jongens de catwalk over met hun bovenlichaam bedekt in zilveren glitters. Bij Dolce & Gabbana liep een gespierde jongen in boxershort en loafers de catwalk over en in het lookbook van Loewe is zelfs een model poedelnaakt op een stoel te zien.

De exacte reden daarvoor is voorlopig niet geweten, al heeft Vogue zo'n donkerbruin vermoeden. De modebijbel suggereert dat ontwerpers een belangrijke boodschap willen verspreiden aan alle geslachten en seksuele geaardheden: hoewel we in moeilijke tijden leven, moeten we onszelf vrij voelen en dat moeten we ook tonen aan de buitenwereld.

In a second collaboration with American art photographer #DuaneMichals, the #LOEWESS19 Menswear collection takes centre stage at Casa Gallardo, a private home in Madrid, as eleven male protagonists perform in various states of dress (and undress). Creative Direction @jonathan.anderson and @mmparisdotcom Styling @benjaminbruno_ #LOEWE #PFWM Een foto die is geplaatst door null (@loewe) op 21 jun 2018 om 13:38 CEST