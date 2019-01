Het blauwe haar van Lady Gaga en de rode lippen van Taylor Swift: dit waren de beste beautylooks van de Golden Globes Valérie Wauters

07 januari 2019

13u15 0 Style De voorbije nacht werden in Amerika de Golden Globes uitgereikt. Wat de sterrren om het lijf hadden kon je De voorbije nacht werden in Amerika de Golden Globes uitgereikt. Wat de sterrren om het lijf hadden kon je hier al zien, maar wij wierpen ook een blik op de mooiste beautylooks van de avond.

Taylor Swift

Zangeres Taylor Swift combineerde een neutrale ooglook met een klassieke rode lipstick. Een goede zet, die meteen haar statement-oorringen mooi doet uitkomen.

Camilla Belle

De smaragdgroene oogschaduw van actrice Camilla Belle was een echte blikvanger en paste perfect bij haar jurk. De actrice hield gelukkig de rest van haar make-up neutraal, en komt zo weg met deze gewaagde look.

Lupita Nyong’o

Knipper en je mist deze subtiele kobaltblauwe eyeliner en mascara van actrice Lupita Nyong’o.

Lady Gaga

De glinsterende smokey eye van Lady Gaga past perfect bij haar blauwe opsteekkapsel en ditto jurk. Bovendien hebben we maar één woord over voor haar wenkbrauwen, en dat is: perfect.

Lili Reinhart

‘Riverdale’-actrice Lili Reinhart ging voor een monochrome look en matchte haar rode smokey eye met haar rode jurk én de rode loper.

Emma Stone

De make-up artist van Emma Stone zette haar natuurlijke schoonheid in de verf door te kiezen voor enkel en alleen natuurlijk roze tinten. Subtiel, maar meer had de actrice niet nodig om te stralen.