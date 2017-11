Het bewijs dat de piepjonge Stranger Things-actrice Millie Bobby Brown het stijlicoon van het jaar is Timon Van Mechelen

10u44

Bron: PureWow/Vogue 0 Instagram @milliebobbybrown Millie in een shoot voor magazine l'Officiel. Style In de razend populaire Netflix-reeks 'Stranger Things' speelt Millie Bobby Brown nu al twee seizoenen lang de rol van Eleven. In de serie heeft ze meestal niet meer om het lijf dan een veel te grote jurk en jas, maar in het echte leven heeft de 13-jarige actrice al meermaals bewezen dat ze een klassebak is op stijlvlak.

Of ze nu in een volledige outfit van Gucci naar een modeshow kijkt, schittert in een campagne van Calvin Klein of in een knalgele jurk van Kenzo op de rode loper paradeert, Millie Bobby Brown ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Steevast wel anders dan anders, voor de jonge Britse actrice mag het duidelijk wat meer zijn dan een simpele jeans en T-shirt. Ze heeft geen schrik om risico’s te nemen, en net daarom wordt ze op haar jonge leeftijd al een stijlicoon genoemd.

Wij verzamelden een aantal van haar leukste en meest originele outfits.

Bruno Press Millie Bobby Brown in een outfit van Christopher Kane.

Photo News Millie in een bomberjack van Rodarte.

Photo News Millie in een jurk en sneakers van Louis Vuitton.

Photo News In een ensemble met bloemen op van Giamba.

Photo News In een full outfit van Gucci.

Photo News De actrice draagt hier een lederen jurk van Calvin Klein.

Photo News Eveneens in een jurk van Calvin Klein.

Photo News En nog meer Calvin Klein.

Bruno Press Hier draagt de actrice een jurk van Rodarte.

Bruno Press Op de Teen Choice Awards in een knalgele jurk van Kenzo.

Bruno Press In een lief jurkje van Miu Miu, hakken van Kate Spade en een handtas van M2Malletier.