Het bestverkopende Europees lingeriemerk komt uit België TVM

13 februari 2018

Het lingeriemerk PrimaDonna, onderdeel van het Belgische lingeriehuis Van de Velde, is voor de tweede keer op rij verkozen tot bestverkopend Europees merk door Intima Magazine. In de jaarlijkse enquête van het magazine in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Frankrijk en Duitsland werden 350 zelfstandige winkels gevraagd naar hun bestverkopend Europees merk. PrimaDonna kreeg uiteindelijk de meeste stemmen.

Van de Velde's CEO Erwin van Laethem: “Wij zijn enorm trots dat we deze Award voor de tweede keer in ontvangst mogen nemen. Een product dat er goed uitziet en tegelijk ook comfortabel zit en perfect past, het is een unieke mix voor vrouwen met een grotere cupmaat. Ik wil alle PrimaDonna ontwerp- en verkoopteams dan ook heel erg bedanken voor hun passie en inzet. Wij hopen in 2018 nog meer vrouwen te inspireren om hun curves te omarmen en tegelijkertijd hun zelfbeeld te versterken.”

Over van de Velde

Van de Velde is een luxueuze lingerieproducent die in 1919 werd opgericht door Achiel en Margaretha Van de Velde. Het van oorsprong Belgische familiebedrijf creëert en produceert luxueuze dameslingerie: van Marie Jo en PrimaDonna tot aan Andres Sarda. Van de Velde heeft haar hoofdkantoor in België en bedient verschillende internationale markten, waaronder Europa, Noord-Amerika, China, Hong Kong en het Midden-Oosten.