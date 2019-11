Het beste van beide werelden: nieuwe beautytrend verenigt make-up en huidverzorging Sophie Vereycken

Bron: NINA 0 Style Twee grootheden samen, dat maakt vaak één topper. Neem nu de donut en de croissant, die samen de ‘cronut’-sensatie creëerden, of topacteurs Don Johnson en Melanie Griffith. De mix van hun genenpoel resulteerde in de bloedmooie Fifty Shades of Grey-actrice Dakota Johnson. Maar wat krijg je als je make-up en verzorging combineert?

In de cosmetica heb je twee werelden. Planeet Make-up, waar gegoocheld wordt met kleuren en smeerbaarheid. En planeet Skincare, waar ze alles weten van actieve stoffen, allergenen en textuur. Het gebeurt zelden dat de twee op één lijn komen te staan. Zonde: waarom investeren in verzorging als we ons dichtplamuren met verstoppende of irriterende producten?

Steeds meer sijpelde het besef door dat make-up misschien niet zo goed is voor de huid. Meer nog: dat het weleens huidproblemen zou kunnen veroorzaken. En toen Alicia Keys in 2016 aankondigde met make-up te stoppen, volgde de halve wereld haar voorbeeld. Niet gek, vindt visagiste Caroline Rigo, die zelf Cent Pur Cent oprichtte. Het merk, dat gebaseerd is op natuurlijke en minerale ingrediënten, wordt ondertussen bij heel wat apothekers verkocht en is zelfs goedgekeurd om gebruikt te worden tijdens chemo of bij mensen met ernstige allergieën.

Zelf kampte Caroline jaren met acne, mede door het gebruik van make-up. “In mijn werk als visagiste kwam ik steeds vaker mensen tegen met een allergie, intolerantie of een slechte huid. Zeker modellen die veel make-up moesten dragen, hadden er last van. Het heeft lang geduurd voor ik de link legde met make-up. Bij standaardfoundations is het hoofdingrediënt vaak synthetische olie. Dat legt een laagje dat de huid niet laat ademen, waardoor bacteriën kunnen woekeren. Zo kom je in een vicieuze cirkel: je draagt make-up om onzuiverheden te camoufleren, maar die make-up werkt ze net in de hand.”

Hybride is de toekomst

Net daarom zien we steeds vaker een nieuwe, hybride vorm van make-up die het beste van beide werelden verenigt: een laagje kleur, vergezeld van stoffen die werken aan huidverbetering. Het Belgische Les Couleurs de Noir is een van die merken. Oprichter Dries Van de Walle is afkomstig uit een apothekersfamilie en werkte jaren voor Vichy en La Roche-Posay. Hij besefte al snel dat make-up met verzorgende eigenschappen de cosmetica van de toekomst is.

“Wij werken op twee niveaus. In de eerste plaats zijn al onze producten ontwikkeld op basis van een black list, een lijst van potentiële allergenen die we vermijden. Dat zijn onder andere essentiële oliën en bepaalde bewaarmiddelen. Op het tweede level gaan we actieve ingrediënten toevoegen om de huid gezonder te maken en een brug te slaan tussen skincare en make-up.”

Kortom: door bewust te kiezen voor verzorgende producten, krijgt je ochtendritueel écht een meerwaarde. Ondertussen is zelfs ‘no make-up’-goeroe Alicia Keys weer aan de fond de teint. Of de nieuwe garde cosmetica daar iets mee te maken heeft? Grote kans van wel!

Producten voor je teint

Antioxidanten zoals lychee-extract, edelweissconcentraat en amandelolie beschermen de huid tegen vrije radicalen. Glycerine is een lichaamseigen stof die uitblinkt in het vasthouden van vocht, terwijl karitéboter een voedende werking heeft. Beide zijn daardoor erg geschikt voor de droge huid. Niacinamide, zink en allantoïne hebben dan weer kalmerende en ontstekingsremmende eigenschappen.

Producten voor je ogen

Ingrediënten als peptiden verbeteren de kwaliteit van het wimperhaarzakje, wat het uitvallen van wimpers tegengaat en zo voor sterkere en meer volumineuze wimpers zorgt. Rozenbottelolie maakt de huid meer elastisch en werkt herstellend, terwijl groene thee een uitstekende ontstekingsremmende werking heeft.

Producten voor je lippen

De dunne huid van onze lippen heeft geen talgklieren, waardoor die sneller uitdrogen. Karitéboter, mangoboter en jojobaolie zijn natuurlijke vervangers voor minerale olie (die verslavend kan werken) die de lippen voeden en helpen herstellen.

Producten voor je nagels

Hebben je nagels soms een gele kleur? Splijten ze snel in tweeën of brokkelen ze af? Dan is de kans groot dat het aan je nagellak ligt. Kies voor een potje dat naast een mooi kleurtje ook arganolie of camelia-extract (ook wel thee-extract) bevat. Die houden het vocht vast, waardoor de nagels minder snel uitdrogen en gaan breken.

