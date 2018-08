Het American Folk Art Museum zet Raf Simons in de bloemetjes TVM

Bron: Vogue 0 Style De Belgische ontwerper wordt door het museum geëerd vanwege de typische Amerikaanse quilts, doorgestikte dekens, die hij voor Calvin Klein ontwierp. En omwille van zijn focus op de oer-Amerikaanse afkomst van het modelabel, waar hij nu al 2 jaar creatief directeur van is. Op de benefietavond van het American Folk Art Museum zal hij daarom in de bloemetjes gezet worden.

De Amerikaanse quilts waren vooral in de 19e eeuw erg populair in de Verenigde Staten. Voor zijn collecties voor Calvin Klein stak onze landgenoot ze in een nieuw jasje. Hij bedrukte ze bijvoorbeeld met zinnen als ‘Made in New York City’ en ‘Designed in America’. Steevast met de focus op de Amerikaanse identiteit van Calvin Klein.

Reden genoeg voor het American Folk Art Museum om hem te eren op hun benefietavond. “We hebben een van de grootste en meest bijzondere collecties van Amerikaanse quilts in huis. We zijn dan ook heel enthousiast dat Raf Simons er zijn ding mee heeft gedaan bij Calvin Klein,” adus Monty Blanchard van het museum.

