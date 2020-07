Capital Soleil Gesponsorde inhoud Here comes the sun: zo kies je een goede zonnebescherming Advertorial van Vichy

06 juli 2020

08u00 0 Style Verantwoord zonnen terwijl je je huid beschermt? Yes, please! Maar waar moet je nu echt rekening mee houden om een goede zonnebescherming te kiezen? Van UVA tot SPF: we gidsen je vakkundig door de alle zonnetermen zodat jij gewoon van een zorgeloze zomer – zon inclusief - kunt genieten!

Ken je zonnestraal: UVA versus UVB

Er zijn twee soorten UV-stralen afkomstig van zonlicht die door de ozonlaag kunnen dringen en dus ook onze huid kunnen bereiken: UVA- en UVB-stralen. Om te onthouden welke stralen nu wat precies veroorzaken, kan je gemakkelijk afgaan op de letters: ‘A’ staat voor ‘aging’, terwijl ‘B’ voor ‘bruinen’ en ‘burning’ staat.

De UVB-stralen blijven eerder aan de oppervlakte, terwijl UVA-stralen dieper doordringen in de huid. Beide UV-stralen werken huidveroudering in de hand en zijn een belangrijke oorzaak bij de ontwikkeling van huidkanker.

Om je tegen beide soorten stralen te beschermen, is zonnebescherming met een breedspectrum aan filters essentieel. De hypoallergene Vichy Anti-Aging Gezichtsbescherming SPF 50 beschermt je huid optimaal tegen UVA- en UVB-stralen én tegen de eerste tekenen van huidveroudering. De formule verrijkt met gefermenteerde zwarte thee garandeert een volledige werking op rimpels en lijntjes.

SPF – de absorptiefactor van je zonnebescherming

De ‘Sun Protection Factor’, kortweg SPF, geeft aan hoeveel UVB-straling je zonnebescherming kan absorberen. Heb je een gevoelige huid die na vijf minuten al zou verbranden, dan duurt dit met een zonnebescherming SPF 50 vijftig keer zo lang. Hoe lang je in de zon kunt zitten zonder te verbranden, hangt niet alleen van de SPF af, maar ook van je huidtype, de stand van de zon en de UV-stralen, die, naarmate de zomer vordert, eveneens toenemen. Met een hoge zonnefactor van SPF 30 of 50 zit je altijd goed, op voorwaarde dat je nog steeds voldoende en vaak genoeg smeert.

Houd er ook rekening mee dat de SPF enkel de beschermfactor tegen UVB aangeeft, niet tegen UVA. Zelfs als je zonnebescherming met een hoge zonnefactor kiest, blijft het dus belangrijk om na te gaan of er ook een breedspectrum aan filters voorzien is. Zo help je niet alleen tekenen van huidveroudering, maar ook pigmentvlekjes te voorkomen. De Vichy 3-In-1 Getinte Gezichtsbescherming Tegen Pigmentvlekken SPF50+ biedt een hoge bescherming dankzij een combinatie van UVA/UVB-filters en voorkomt en vermindert pigmentvlekken met Phe-resorcinol.

Textuur: een kwestie van kwantiteit en kwaliteit

De texturen van zonnebescherming zijn zodanig geëvolueerd dat je in feite zelf kunt kiezen welke textuur het best bij je past. Wat wel belangrijk blijft, is de samenstelling van je zonnebescherming. Eender welke textuur je kiest, zowel een hoge SPF en een breedspectrum aan filters zijn essentieel. Eveneens een must: vaak en voldoende smeren of sprayen. Ongeacht de SPF en textuur is het aangeraden om je om de twee uur rijkelijk in te smeren – na die tijdspanne neemt je SPF in sneltempo af.

Het Vichy Zonbeschermend Water SPF50 voor een optimale bruine teint combineert de beste formule van een beschermingscrème met de beste cosmeticiteit van een verfrissende mist. De zweet- en waterbestendige lichte textuur zorgt voor een maximale bescherming en een optimale bruine teint dankzij Bètacaroteen.

Innovatie voor een betere huid en een beter milieu

Als pionier in zonnebescherming sinds 1940 blijft Vichy met Capital Soleil zich inzetten voor een betere huid. Daarom worden alle producten geproduceerd in de laboratoria in Frankrijk, worden ze steeds geformuleerd met respect voor de gevoelige huid en getest onder dermatologisch toezicht. Alle producten bevatten het Vulkanisch Water van Vichy om de huidbarrière te versterken en beschermingsfactoren tegen UVA- en UVB-stralen waarvan de normen hoger liggen dan de officiële aanbevelingen. Bovendien engageert Capital Soleil zich om de impact op het milieu te verbeteren. In 2021 zullen de flacons van de Vichy Zonbeschermende Waters voor 25% uit gerecycleerde en recycleerbare kunststof bestaan en de flacons van de andere Vichy zonneproducten voor 50%. Daarnaast werkt Capital Soleil samen met het ‘Centre Scientifique de Biologie Marine’ van Monaco om formules te testen in mariene omstandigheden.

Meer weten over de zonneproducten van Vichy of het product vinden dat voor jou het meest geschikt is? Hier vind je alle info!

Dit artikel wordt u aangeboden door een adverteerder en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.