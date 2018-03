Helpt een keratinebehandeling echt tegen pluishaar? Wij probeerden het uit Sylvia Van Driessche

04 maart 2018

00u00 0 Style 's Winters zie ik er doorgaans uit als een professor die zijn vingers in het stopcontact heeft gestoken. Door de combinatie van kou en droogte pluizen mijn haren alsof ze het woord letterlijk tot nieuwe hoogten willen tillen. Het advies dat ik steevast krijg - gebruik een leave-in conditioner - werkt maar even. In een ideale wereld zou ik zo'n product twee à drie keer per dag moeten aanbrengen. En dus gaat kapper Jochen de pluis te lijf met keratine. "Ga je je de krullen helemaal uit je haar laten halen?", vraagt hij teleurgesteld. "De krullen mogen blijven", antwoord ik. "Dan gaan we voor de lichte behandeling. Al moet ik zeggen dat een keratinebehandeling vooral is aangewezen voor mensen die hun haar steil föhnen. Pas dan gaat het écht glanzen."

Kera-wat?

Wat is het? Belooft pluizig haar weer glanzend en gezond te maken door het intens te voeden met haar eigen basisingrediënt, het eiwit keratine. Je kan dankzij de behandeling, die enkele uren in beslag neemt, van krullen ultrasteil haar maken à la Kim Kardashian (de zware versie), of pluizige lokken weer glanzend en gezond krijgen (lichte versie).

Wat belooft het? Glanzende lokken die eruitzien alsof ze nog nooit één winter of kwalijke föhn- of kleurbeurt hebben ondergaan. Denk: modellen in shampooreclames. Het effect blijft gemiddeld drie maanden.

