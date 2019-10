Helen Mirren, Eva Longoria, Amber Heard en meer celebs samen te zien op de catwalk TVM

01 oktober 2019

13u14 0 Style Voor de derde modeshow van L’Oréal Paris op de modeweek in Parijs bracht het bedrijf 32 van hun ambassadeurs samen en daar zaten uiteraard ook heel wat bekende namen bij. Begeleid door een 40-koppig orkest wandelden onder meer actrices Hellen Mirren en Eva Longoria, zangeres Camila Cabello en ex-Spice Girl Geri Halliwell over de catwalk.

De sterren droegen voor de gelegenheid creaties van 10 verschillende modemerken waaronder ook de Belgische labels Dries Van Noten en Cédric Charlier. De show vond plaats in de Munt van Parijs. Delphine Viguier-Hovasse, het internationale hoofd van L’Oréal Paris, zei na afloop van het spektakel: “We zijn trots om onze wereldwijde familie, die bestaat uit inspirerende vrouwen, hier samen te brengen. We willen schoonheid en inclusiviteit in al hun facetten vieren”.

Zangeres Cheryl Cole

Actrice Helen Mirren

Actrice Eva Longoria

Zangeres Camila Cabello

Actrice Amber Heard

Actrice Aja Naomi King

Actrice Aishwarya Rai

Zangeres Geri Halliwell

Model Iskra Lawrence

Model Doutzen Kroes