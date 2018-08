Heidi Klum legt uit hoe je eruit springt op de werkvloer en toch jezelf blijft Karlien Collen

31 augustus 2018

12u24 0 Style Het 45-jarige topmodel Heidi Klum en de Duitse supermarktketen Lidl lanceren alweer hun vierde collectie samen genaamd #LETSSHAKEITUP. Die richt zich vooral op de moderne, zelfbewuste carrièrevrouw en bevat heel wat basics in frisse kleuren. Aan NINA geeft ze exclusief enkele tips om te stralen op de werkvloer, zonder dat het er te dik opligt.

1. Kleur geeft kracht en zelfvertrouwen

“Zwart, grijs, beige: werkkleding ziet er vaak maar een beetje saai uit. Dat hoeft niet meer zo te zijn. Rood is dé modekleur komende herfst en winter. Het is niet alleen een vrolijke kleur, ze staat ook symbool voor kracht en boezemt zelfvertrouwen in. Eigenschappen die goed van pas komen op de werkvloer. Alle tinten rood passeren overigens de revue: lieflijk roze, zacht rood, elegant bordeauxrood en diep bessenrood", aldus Klum.

2. Combineer onverwachte kleuren met elkaar

“Kleding laat zich makkelijker combineren dan je denkt. Opvallend rood past natuurlijk goed bij bijvoorbeeld zacht beige, maar wist je dat rood en roze ook prima combineerbaar zijn? Een rode blouse met daarover een felroze oversized cardigan én een rode broek: het moet absoluut kunnen. ‘Let’s shake it up’ is dan ook de naam van mijn nieuwe collectie.”

3. Wees altijd jezelf

“We hebben allemaal ons eigen karakter en niet iedereen is even zelfzeker. Dat moeten we dus ook niet forceren. Modereer gewoon naargelang je persoonlijkheidstype. Een extravert persoon kan heel uitbundig kleuren combineren, maar iemand die wat introverter is, kan bijvoorbeeld een zwarte broek dragen met een zwarte blouse en daarop een roze cardigan. Hoe dan ook, een streepje kleur maakt iedereen vrolijker.”

4. De werkvloer vraagt om realistische mode, geen haute couture

“Wat op de catwalk past, hoort niet per se thuis op de werkvloer. Niet iedereen staat met die extravagante pasvormen. Ook ik maak realistische kledingkeuzes als ik naar een meeting ga. Klassieke kledingstukken kunnen trouwens ook erg modieus zijn: een flatterende trenchcoat in een elegante bessenkleur is bijvoorbeeld erg vrouwelijk en professioneel.”

Heidi Klums kledinglijn ‘Esmara by Heidi Klum’ ligt vanaf 17 september een week lang in de rekken van alle Lidl-filialen. Vanaf 10 september is de collectie online te koop. Prijzen variëren tussen € 2,99 tot € 29,99.