Heel wat bekend volk bij de lancering van de nieuwe brillencollectie Eline De Munck TVM

27 april 2018

14u20 0 Style Gisterenavond stelde Eline De Munck haar vierde collectie brillen van Odette Lunettes voor in de Temporary Store op de Antwerpse Meir. En heel wat bekende collega's waren erbij om haar te steunen. Een foto-overzicht.

Het gaat hard voor Odette Lunettes – het Belgisch brillenmerk van Eline De Munck. Het label heeft een groot aantal bekende fans zoals premier Charles Michel, Matteo Simoni, Evi Hanssen en in het buitenland de Britse popster Dua Lipa en ging onlangs ook nog een samenwerking aan met restaurant The Jane. Daarnaast zijn er ook buiten Vlaanderen tal van verdeelpunten in onder andere Nederland, Frankrijk, Monaco tot zelfs Zuid-Korea.

Haar nieuwste collectie, bestaande uit twee lijnen Allure en Voyeur, is te ontdekken in de Temporary Store op de Meir 85 in Antwerpen, via de webshop en bij een 80-tal opticiens in Vlaanderen.