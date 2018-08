Heeft je kleerkast een update nodig? Ruil je kledij op het dak van het Muhka Liesbeth De Corte

Bron: Knack Weekend 0 Style Elke vrouw heeft het al eens meegemaakt. Sta je voor een kast vol kleren, maar heb je niets om aan te trekken. Moest je een portemonnee hebben waar je eindeloos in kan graaien, was er geen probleem, maar dat is voor de meesten onder ons helaas niet het geval. Daarom organiseert Antwerp Circular een kledingruil tijdens een dakterrasfestival op het Muhka.

Het initiatief draait natuurlijk niet alleen rond je garderobe die op punt staat, maar ook - en eigenlijk vooral - rond doorzaamheid. Het is te gek om kleren in je kleerkast te laten liggen, en nog gekker om ze op de vuilnisbelt te laten eindigen. Daarom heeft Nina Maat, die achter Antwerp Circular zit, een kledingruilbeurs op poten gezet.

Iedereen die kledij heeft die niet meer wordt gedragen, kan deelnemen. Eerst wordt gekeken of je stuks nog in goede staat zijn. Is dat het geval? Dan krijg je een ticketje dat je kan ruilen voor andere kledingstuks. Je kan je verwachten aan merken als Zara, Cos of H&M, maar evengoed Gucci, Chanel en Dries Van Noten.

Het evenement vindt plaats op zaterdag 29 september op het dakterras van het Muhka tijdens DAKkan, het dakterrasfestival van de stad Antwerpen. Niet gevonden wat je zocht? Niet getreurd, er is meer dan genoeg om je mee bezig te houden. Je kan altijd nog je kans waten bij Days of Gold, dat ook aanwezig is om vintage en tweedehands kleding te verkopen. JUNO Antwerp voorziet een lokale en seizoensgebonden brunch, maar je kan evengoed deelnemen aan een workshops over circulaire make-up die gegeven wordt door Kruid of luisteren naar de tips van Sanne Antoni van Sick of Plastics om met minder plastic te leven.

Meer info vind je op de Facebookpagina van het evenement.