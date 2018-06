Heeft Dsquared2 de allerlelijkste schoenen ooit de catwalk opgestuurd? Timon Van Mechelen

19 juni 2018

13u36 1 Style Dat schoenen tegenwoordig niet meer mooi moeten zijn om veel verkocht te worden, wist je misschien al wel. Zo maakten we onlangs nog Dat schoenen tegenwoordig niet meer mooi moeten zijn om veel verkocht te worden, wist je misschien al wel. Zo maakten we onlangs nog een overzicht van de meest monstrueuze sneakers op de catwalk. En je bent de Balenciage Crocs met platformzool vast ook nog niet vergeten. Het Canadees-Italiaanse merk Dsquared2 doet daar nu nog een schepje bovenop en stuurde de grootste misbaksels van ze allemaal de catwalk op in Milaan. Wedden dat ze direct uitverkocht zijn?

Wat hebben de teensandalen van Loewe, de Crocs met diamanten van Christopher Kane, de staplaarzen van Gucci met glitters op, de reusachtige Triple S sneakers van Balenciaga en de duikschoenen met velcro’s van Prada gemeen? Ze zijn allemaal spuuglelijk, heel erg duur én razend populair.

Modelabel Dsquared2 wil duidelijk ook een graantje meepikken van de lelijke schoenenhype, want van wat zij presenteerden op de catwalk in Milaan deze week, zijn wij alleszins nog niet helemaal bekomen. Een paar van de vrouwelijke modellen droegen namelijk een combinatie van alle bovengenoemde lelijke schoenen bij elkaar aan hun voeten, maar dan met een torenhoge sleehak onder. Afschuwelijk in alle betekenissen van het woord, en toch kunnen fashionista’s er geen genoeg van krijgen.

