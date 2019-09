Heeft dit modemerk dé perfecte partyschoen uitgebracht? TVM

16 september 2019

15u55 0 Style Na de peperdure teddybeerpantoffels, het knalgele T-shirt van transportbedrijf DHL en de handtas in de vorm van een blauwe IKEA-zak, pakt het hippe Franse label Vetements opnieuw uit met een ludiek - maar stiekem best handig - mode-item: enkellaarsjes met een ingebouwde flesopener in de hak.

“‘De croc-effect leather ankle boots’ maken deel uit van de nieuwe aanpak van Demna Gvasalia (de creatief directeur van label Vetements, nvdr.) voor de accessoires van het merk. Ze zijn in Italië gemaakt van leder met krokodillentextuur, hebben een puntige voorkant en een ingebouwde zilveren flessenopener in de achterkant van de stiletto hak”, luidt de beschrijving van de laarsjes op de webshop van het merk.

Toen het merk een foto van de schoenen op Instagram plaatste, reageerden volgers oprecht onder de indruk. Zelfs collega ontwerper Marc Jacobs reageerde enthousiast en vond het een “briljante uitvinding”. Wat Gvasalia exact inspireerde om de flesopener in de hak te implementeren is niet geweten, al bracht hij eerder ook al een halsketting uit met daaraan een flesopener bevestigd.

De laarsjes in kwestie kosten - hou je vast - € 1.190 en zijn in tegenstelling tot de teddybeerpantoffels nog in alle maten verkrijgbaar. Eerder vandaag raakte bekend dat mede-oprichter Demna Gvasalia zijn eigen merk verlaat.