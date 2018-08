Hebben! NINA’s nieuwe must have parfum VW

29 augustus 2018

09u04 0 Style Neem een moment voor jezelf met NINA’s nieuwe favoriete parfum ‘Mon Evidence’. Laat je inspireren door de stille kracht van de natuur en tik het op de kop voor € 24,95 bij Yves Rocher. Met de bon die je dit weekend bij NINA vindt krijg je er bovendien als cadeautje een limited-edition handcrème (30ml) bij. Gewoon, omdat je het verdient.

Dat geuren een invloed hebben op onze emoties is al lang geen geheim meer. Het nieuwe parfum van Yves Rocher heeft dan ook zijn naam niet gestolen. Mon Evidence combineert noten van mandarijn, damascusroos, vanille en patchoeli. Citrusgeuren werken opwekkend, de geur van bloemen en oriëntaalse aroma’s benadrukt daarnaast de vrouwelijkheid. Het uitgesproken houtaroma van patchoeli geeft je tot slot een mentaal duwtje in de rug. De ideale cocktail voor een stevige dosis zelfvertrouwen, dus. Comme une évidence.

Dankzij de handcrème die je van ons cadeau krijgt kan je bovendien meteen meedoen met de nieuwste trend in parfumland: layering. Door verschillende geurlaagjes met elkaar te combineren onthul je je eigen, hoogstpersoonlijke geurjasje. De makkelijkste methode om dit te doen is door je parfum te combineren met een bijhorende bodylotion, douchegel of handcrème, raadt parfumdokter Sofie Albrecht aan. Bovendien verleng je zo nog eens de levensduur van je favoriete geur. ‘Een gehydrateerde huid houdt geurmoleculen beter vast dan een droge huid. Verschillende merken spelen daarop in door bijpassende bodylotions, douchegels of handcrèmes uit te brengen. Zo heeft Yves Rocher nu de handcrème Mon Evidence in limited edition.’