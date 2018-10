Hebben: het iconische flesje van Chanel N°5 in een rood jasje voor de feestdagen

Nele Annemans

16 oktober 2018

13u49

Voor het eerst in de geschiedenis van het modehuis wordt de legendarische geur Chanel N°5 in een rood jasje gestoken. De limited edition, ideaal als cadeautje voor de feestdagen, kan je vanaf vandaag bestellen.

Even kenmerkend als de geur is het iconisch heldere, rechthoekige flesje Chanel N°5. Maar nu, speciaal voor de feestdagen, wordt het voor de allereerste keer in nieuw jasje gestoken, meer bepaald een rood kerstjasje.

Maar deze speciale editie werd niet alleen in het leven geroepen voor de verzamelaars, parfumliefhebbers of kerstshoppers die op zoek zijn naar het ideale cadeautje voor de beautylover in hun leven. Rood heeft namelijk altijd al een speciale betekenis gehad voor Chanel. “Rood is de kleur van het leven, de kleur van bloed”, zei wijlen Gabrielle Chanel, oprichtster van Chanel, die vrouwen allen in het zwart, wit, beige, goud én rood wilde kleden.

Het robijnrode flesje Chanel N°5 is zowel verkrijgbaar in glas (voor 100 ml eau de toilette en eau de parfum) als in baccarat-kristal (voor de luxueuze versie van 900 ml parfum) en kan je vanaf nu online voorbestellen.