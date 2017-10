Hebben! De leukste Disneyspullen voor volwassenen Sophie Vereycken

15u41 0 Photo by Bert Ferranco on Unsplash Style Je bent nooit te oud voor een vleugje magie. Al helemaal niet wanneer het buiten vooral donker en grijs kleurt. Of het nu een warme pyjama is om binnen in te cocoonen of een paraplu om de regenbui te trotseren: op Disney staat geen leeftijd, dat bewijzen deze leuke spulletjes toch.

RV

1. De Disney-collectie van luxe handtassenmerk Coach mag dan niet meer in de winkels liggen, dat is eigenlijk extra goed nieuws. Dat betekent namelijk dat je de collectie nu kan shoppen bij de Coach outlet in Maasmechelen Village. Aan korting uiteraard. Wij gaan bij ons volgende bezoek ongetwijfeld met deze portefeuille naar huis. Prijs op aanvraag.



2. Beautyfans met een hart voor Disney vinden ongetwijfeld hun gading in deze nagelstickers. Van De Kleine Zeemeermin tot Doornroosje: je moet niet handig zijn met nagellak om met kunstige nagels de deur uit te gaan. Al blijven onze favoriet ongetwijfeld deze gevlekte stickers van de 101 Dalmatiërs. Te koop voor € 15 via de officiële Disney shop, al moet je helaas wel nog enkele euro's extra rekenen voor wereldwijde verzending.



3. Ideaal om Hakuna Matata-gewijs op zondag in de zetel te hangen: deze Leeuwenkoning pyjamaset. Te koop voor € 38 bij Topshop.



4. De regenbui trotseren in stijl? Daar helpt deze geweldige Minnie Mouse paraplu je graag een handje bij. Te koop voor € 9,99 bij Veritas.



5. Bij Disney hebben ze ook een juwelencollectie, genaamd Disney Couture. De collectie is enkel koop in sommige Disney stores, Disneyland Parijs en op enkele websites. Misschien maar goed ook, want anders hadden wij al lang alles in huis gehaald. Prijzen vanaf € 19,95, onder andere te koop via deze website.



6. Hou je verkleumde voetjes warm tijdens de winter met deze geweldige Winnie the Pooh sokken. Pluspunt: je eigen aaibaarheidsfactor gaat meteen de hoogte in. Te koop voor € 13,40 bij de Disney Store.



7. "All you need is faith, trust and a little Pixiedust," het zijn de legendarische woorden van ons favoriete Disneypersonage Tinkelbel. Ze mag dan wel vergeten zijn om een kop koffie aan de lijst toe te voegen, dat maakt deze samenwerking tussen Starbucks en Disney ruimschoots goed. De mokken zijn enkel te shoppen bij Starbucks in de Disneyparken zelf, maar wie echt vastberaden is, vindt ze ook op ebay.



8. Gloednieuw en met een torenhoge hebben-factor: de Disney-collectie van Pandora. Deze schattige bedeltjes staan mooi aan je armband én vrolijken gegarandeerd je dag op. Prijzen vanaf € 35. Kopen doe je in de winkels en op de website.

Lees ook: Disneycampagne moedigt meisjes aan om meer te zijn dan prinsessen