Hebben: 8 juweeltjes van enkelbandjes waar jij deze zomer niet omheen kan Valerie Wauters

07 juli 2020

09u53 0 Style Ze zijn terug van nooit helemaal weggeweest: het enkelbandje zou weleens hét mode-accessoire van deze zomer te worden.

Je herinnert je vast nog wel dat je zelf een enkelbandje in elkaar knutselde met wat gekleurde wol. De hedendaagse versie is heel wat gesofisticeerder. Deze zomer spot je bandjes in delicaat goud of met parels en schelpjes. Wil je ook dit najaar nog met een enkelbandje pronken? Dan kies je voor een iets opvallender exemplaar, dat je boven een sneaker en een sokje kan dragen.

1. Orelia, 25,95 euro.

2. Karma, 29,95 euro.

3. Asos, 8,49 euro.

4. Anni Lu, 83,50 euro.

5. Ania Haie, 59 euro.

6. Loavies, 9,99 euro.

7. Guts & Gusto, 14,95 euro.

8. Cos, 19 euro.