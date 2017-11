Heavy Metal: zo draag je de metallic trend Sophie Vereycken

18u11 3 Thinkstock Style We zien ze plots overal: glimmende ogen en lippen. Metallic blijkt de jaren 90 overleefd te hebben en is meer dan klaar voor een comeback. Net op tijd voor de feestdagen. Beautyredactrice Sophie selecteerde de meest opvallende tinten en producten. Shine bright like a diamond!

NINA

1. Catrice Metal Matt in de kleur 030 Jenny From The Bronze, € 3,99 bij Kruidvat.

2. Maybelline Colorsensational Metallic Foil in de kleur Luna, € 7,99 bij Kruidvat en Di.

3. L'Oreal Paris Metallic Lip Paint in de kleur Lolita (limited edition), € 9,99 bij Di.

4. MAC Metallic lipstick in de kleur Shimmer & Spice (limited edition), € 19,50 bij MAC Cosmetics.

5. Dior Liquid Lipstick in de kleur Poison Metal, € 35,50 bij ICI PARIS XL.

NINA

1. Essence Vibrant Shock Lash & Brow mascara, € 2,89 bij Kruidvat.

2. L'Oreal Paris Eye Paint in de kleur 404 Man Down (limited edition), € 9,99 bij Di.

3. MAC Happy Go Dazzlingly Face Powder (limited edition), € 31,50 bij MAC Cosmetics en in de winkel.

4. L'Oreal Paris Eye Paint in de kleur 203 Iconic Silver, € 9,99 bij Kruidvat.