HBO kondigt een documentaire aan over modeontwerper Ralph Lauren

25 juli 2019

08u55 0 Style De internationale streamingdienst HBO is druk bezig aan een documentaire over de Amerikaanse modeontwerper Ralph Lauren (79). ‘Very Ralph’ word geregisseerd en geproduceerd door de gerenommeerde documentairemaker Susan Lacy en zal het verhaal vertellen van de man achter één van de meest succesvolle modemerken ter wereld.

In de documentaire zal de ontwerper zelf terugblikken op hoe hij het als jong kereltje uit de Bronx (een van de vijf stadsdelen (boroughs) van de stad New York, nvdr.) tot succesvolle modeontwerper schopte. Lauren zal ook over zijn kindertijd vertellen, over zijn huwelijk dat al 5 decennialang staande houdt, hoe hij omgaat met kritiek en zijn visie op de toekomst.

Verder worden ook heel wat anderen aan het woord gelaten, waaronder tal van bekende namen zoals Anna Wintour, Karl Lagerfeld, André Leon Talley, Hillary Clinton, Robin Givhan, Jason Wu, Naomi Campbell, Martha Stewart, Calvin Klein, Tyson Beckford, Tina Brown, Diane von Furstenberg en Paul Goldberger.

De film gaat in première op HBO op 12 november.