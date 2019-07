Haute-coutureweek van start in Parijs: wat is nu juist het verschil met de andere modeweken? Timon Van Mechelen

01 juli 2019

18u10 0 Style In Parijs is het startschot gegeven van de tweejaarlijkse haute-coutureweek. Met de Nederlandse Iris Van Herpen, het Franse Christian Dior en straks nog Giambattista Valli en Azzaro, is de eerste dag alvast goed ingezet. Maar wat wil haute couture eigen zeggen?

Haute couture is kleding die volledig met de hand gemaakt is en waarvan er geen twee dezelfde stuks verkocht worden. Om haute couture te mogen maken, moet je toestemming krijgen van het Chambre Syndicale de La Couture. Die erkennen de titel van haute couturier alleen toe aan modehuizen die eigen ateliers hebben waar de kleding vervaardigd wordt. In die ateliers moeten minstens 12 mensen werken, hun collectie moet twee keer per jaar op de catwalk getoond worden waarbij er altijd 50 verschillende stuks moeten zijn en er moet ook nog een ruimte zijn waarbij de collectie aan vaste klanten getoond wordt.

Daardoor zijn er wereldwijd maar een handvol merken die haute couture collecties (mogen) tonen. Grote namen zijn Chanel, Dior en Elie Saab, maar ook de Nederlandse Iris Van Herpen is een erkende couturier. Met het eerder tegendraadse karakter van de Belgische mode, is er weinig geschiedenis van Belgische merken die haute couture maken. Het van oorsprong Belgische modehuis Maison Margiela geeft woensdag een modeshow, maar sinds het in 2002 werd opgekocht door het modeconcern Only The Brave, waartoe ook onder andere Diesel behoort, en John Galliano in 2014 er werd aangesteld als creatief directeur, is er nog weinig Belgisch aan het merk. A.F. Vandevorst maakt ook couture, maar presenteert die al even niet meer in Parijs.

Bekijk hieronder alvast een aantal hoogtepunten van de eerste dag van de haute-coutureweek.