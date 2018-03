Harry Styles is het nieuwe gezicht van Gucci TVM

07 maart 2018

11u19 0 Style Volgende week staat Harry Styles in het Antwerpse Sportpaleis om er zijn zelf getitelde debuutalbum voor te stellen aan het Belgische publiek. De 24-jarige zanger is echter van meer markten thuis. Hij acteerde eerder al in de film ‘Dunkirk’ en wordt nu ook het nieuwe gezicht van modehuis Gucci.

De liefde tussen Harry Styles en Gucci gaat al een tijdje terug. Sinds de aanstelling van Alessandro Michele als creatief directeur van het modemerk in 2015, wordt de zanger regelmatig gespot in kleren van het label. Michele liet zich op zijn beurt dan weer inspireren door de tatoeages van Styles en voorzag bijvoorbeeld jasjes, hemden en T-shirts van zijn mot, zwaluw en rozentattoos.

Geheel verrassend is het dan ook niet dat de 24-jarige jongeman nu aangesteld wordt als gezicht van het Italiaanse modehuis. Veel is er nog niet bekend over de campagne, op een mysterieuze foto van Gucci op Instagram na dan. De zanger is erop te zien onder een groot bord met ‘fish & chips’ op. Hij wordt het gezicht van de maatpakkencollectie van het label.

Looking behind the scenes on set: the new #GucciTailoring campaign, @harrystyles. #AlessandroMichele Een foto die is geplaatst door null (@gucci) op 05 mrt 2018 om 00:04 CET