Harrods opent volgend jaar winkel buiten Verenigd Koninkrijk MV

26 december 2019

15u17 0 Style Een unicum voor het Brits luxewarenhuis Harrods: ze openen voor het eerst een winkel buiten het Verenigd Koninkrijk. Het filiaal opent volgend jaar de deuren in China.

Harrods zal voor het eerst buiten het Verenigd Koninkrijk een winkel openen. Het luxewarenhuis zal volgend jaar ook een winkel hebben in Shanghai’s Pudong. In 1849 opende Harrods voor het eerst een winkel in het Verenigd Koninkrijk en dat was meteen een schot in de roos, ook tot nog ver buiten de landsgrenzen. Maar toch werd nooit een winkel buiten het VK geopend, tot nu.

Directeur Michael Ward vertelt aan de Britse krant The Telegraph dat het bedrijf al zo’n tien jaar investeert in China. “De volgende vijf jaar zal de economische groei in Azië plaatsvinden”, stipt hij aan. “Millennials zullen hiervoor verantwoordelijk zijn en daarop moeten we inspelen. Het is belangrijk dat je je geld volgt.”