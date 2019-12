Harrods opent in 2020 na honderd jaar weer winkel buiten Verenigd Koninkrijk MV RL

Bijzonder nieuws van het Brits luxewarenhuis Harrods: ze openen voor het eerst in een eeuw een winkel buiten het Verenigd Koninkrijk. Het filiaal opent volgend jaar de deuren in China.

Het luxewarenhuis zal volgend jaar ook een winkel hebben in Shanghai’s Pudong. In 1849 opende Harrods voor het eerst een winkel in het Verenigd Koninkrijk en dat was meteen een schot in de roos, ook tot nog ver buiten de landsgrenzen.

Buenos Aires

In 1914 opende Harrods haar eerste winkel in het buitenland, in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. De stad stond indertijd bekend als een van de meest bruisende en welvarende metropolen ter wereld. In 1998 sloot het filiaal in Buenos Aires echter haar deuren vanwege de aanhoudende economische crisis in dat land en een juridische strijd tussen de filiaalhouder en eigenaar van de merknaam Harrods.

Shanghai

Maar nu zal het bedrijf dus opnieuw overzees een winkel openen. Directeur Michael Ward vertelt aan de Britse krant The Telegraph dat het bedrijf al zo’n tien jaar investeert in China. “De volgende vijf jaar zal de economische groei in Azië plaatsvinden”, stipt hij aan. “Millennials zullen hiervoor verantwoordelijk zijn en daarop moeten we inspelen. Het is belangrijk dat je je geld volgt.”