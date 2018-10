Handtassentinder: we have a match! VW

31 oktober 2018

08u01

Wat als… de ideale handtas zoeken even makkelijk was als een date vinden op Tinder? Wij gingen aan het swipen, en vonden de leukste tassen voor elke persoonlijkheid.

Stijlvolle brunnette zoekt …

… praktische schoudertas die haar vergezelt op al haar avonturen. Liefst voorzien van een handige draagriem. Speelse details en trendkleur optioneel, maar over topkwaliteit valt niet te onderhandelen.

Pia Sassi, Monte Catria, € 189.

Speelse blondine zoekt…

… multifunctionele handtas om samen de bloemetjes buiten te zetten. Veel opbergruimte is een absolute must, een opvallend kleurtje is altijd mooi meegenomen.

Mia Tomazzi, Ventotto, € 169,50 (ipv. € 339)

Sportieve red-head zoekt …

…multifunctionele it-bag die wel tegen een stootje kan. Idealiter ben jij degene die ik zowel mee kan nemen naar de sportschool als tijdens een dagje shoppen.

Pia Sassi, Monte Cimone, € 74,70.

