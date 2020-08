Handig: Wikiparfum tipt nieuwe geuren op basis van je favoriete parfum of ingrediënt Stéphanie Verzelen

16 augustus 2020

15u56 0 Style Parfums shoppen is geen makkie. Er zijn honderden merken, ingrediënten en samenstellingen en uiteindelijk koop je gewoon altijd weer die ene geur die je grote liefde is. Wikiparfum verandert dat: de encyclopedie tipt je nieuwe parfums op basis van je voorkeuren en favorieten en gidst je door de wereld der aroma’s.

Je kent het scenario wel: je staat in de parfumerie, ruikt aan het ene na het andere in parfum gedrenkte papieren strookje en raakt verdwaald in een jungle van geuren die allemaal op elkaar beginnen te lijken. Een ander scenario: de wereld wordt geteisterd door een pandemie en je shopt nu liever online, dus parfums testen kan niet en je voelt je genoodzaakt om je ouwe getrouwe favoriet te blijven gebruiken.

Geen fijne scenario’s als je een parfumlover bent die weleens zin heeft in variatie of een nieuwe ontdekking. Dat vonden ook de bedenkers van de website Wikiparfum, letterlijk een Wikipedia van parfums. In de online encyclopedie vind je al je favoriete geuren met hun ingrediënten en geurnoten, en belangrijker: op basis daarvan raadt de website je ook nieuwe ontdekkingen aan.

De geur die op je lijf geschreven is

De site werkt op twee manieren. Enerzijds kan je een bepaald parfum ingeven dat je heerlijk vindt: jouw grote liefde of een geurtje dat je bijvoorbeeld bij iemand opmerkte. De website vertelt je dan welke noten bepalend zijn voor dat aroma – handig om je voorkeuren te leren kennen! – en hij suggereert je gelijkaardige alternatieven.

Wij zochten bijvoorbeeld op onze geliefde J’adore van Dior. Wikiparfum leerde ons dat de hoofd- en subnoten van die geur floraal zijn: in de ingrediëntenlijst staan onder meer jasmijn, magnolia, damascusroos en orchidee, met een tikkel muskus voor een mysterieus contrast. Wanneer we de encyclopedie dan geuren laten tippen, krijgen we twaalf gelijkaardige parfums te zien, een mix van klassiekers en nichegeuren. Voor elk parfum kan je weer de ingrediëntenlijst en een beschrijving checken en zo de suggestie vinden die je het meest aanspreekt.

(Lees verder onder de foto.)

Anderzijds kan je op Wikiparfum ook van nul beginnen en puur op ingrediënt of geurnoot zoeken. De website lijst zelf alle mogelijke ingrediënten op in subgroepen als ‘citrus’, ‘floraal’, ‘oriëntaals’ of ‘kruidig’, maar hij laat je ook een aroma invoeren of op een combinatie van meerdere noten zoeken. Hou je van de geur van koffie? Black Opium Intense van Yves Saint Laurent is met zijn mix van koffie, vanille en jasmijn volgens Wikiparfum een goede match. Val je meer voor de zoete combinatie van macarons en roos, dan is Mademoiselle Azzaro L’Eau Très Belle de geur voor jou.

(Lees verder onder de foto.)

Zo kan je heel doelgericht de wereld van parfum verkennen en ontdekken welke iconische geur je aan je collectie moet toevoegen of welk nog onbekend parfum een nieuwe favoriet kan worden. Online parfum shoppen wordt in elk geval een pak makkelijker en ga je toch naar een parfumerie, dan kan je vooraf precies bepalen welke geuren je wil uittesten.