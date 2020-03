Haltertops zijn terug trendy: “Het is een krachtig statement”

Style Ja hoor, we zijn wel degelijk 2020 en niet 1999. En toch zien we her en der de haltertops weer opduiken. De top, die je vroeger vooral in het straatbeeld zag met blote buik – inclusief navelpiercing – oversized joggingbroeken en plateauschoenen, is terug van weggeweest. Niet overtuigd? Stylistes Greet Moens en Palmira Proietti vertellen je hoe je deze top met hoog Spice Girls-gehalte hedendaags kan dragen.

Haltertops katapulteren ons meteen terug naar het einde van de jaren 90, waar ze mede door de Spice Girls hét niet te missen item in je kast waren. Iedereen moest en zou een exemplaar hebben, liefst in de cropped versie en gecombineerd met baggy broeken of joggings. “Die wijd uitlopende broeken waren vrij casual, en veel dames wilden toch hun vrouwelijkheid benadrukken en kozen dan voor een haltertop”, zegt styliste Palmira Proietti.

Geschikt voor welk lichaamstype?

Ieder jaar zien we verschillende trends uit het verleden terugkeren. En hoewel deze top je misschien net iets te veel aan je foute tienerjaren doet denken, is de nieuwe – gesofisticeerde – versie deze zomer een toevoeging aan je garderobe. Maar wat maakt dat stuk plots weer populair? “We zien in de mode voor aankomende zomer heel veel invloeden uit de jaren 70 en 90 terugkeren”, aldus styliste Greet Moens. En daar lijkt de body positivity-beweging misschien wel voor iets tussen te zitten. Vrouwen steken hun lichaam niet meer weg. “Haltertops zorgen voor een mooi vrouwelijk silhouet. Ze zorgen voor een liftend effect van de borsten en doen de schouders breder lijken.” Dat heeft vooral voor vrouwen met een A-figuur een positief effect, weet Greet: “Haltertops zijn bij vrouwen met smalle schouders en brede heupen een goede zaak omdat ze zo een zandloperfiguur lijken te krijgen. Daarnaast krijgen vrouwen met een kleinere buste er een vollere boezem door.”

Proietti: “Uiteindelijk is een haltertop een krachtig statement piece om te tonen dat je goed in je vel zit. Als iemand zich comfortabel voelt in een bepaald kledingstuk, moeten ze dat gewoon dragen, ongeacht lichaamstype. Maar er zijn wel enkele tips voor het dragen van zo’n top: Wil je het lichaam in balans brengen - het zogezegdeszandloperfiguur - , zorg dan voor een goed evenwicht tussen schouders en heupen. Heb je bredere heupen, kies dan voor een haltertop waarbij de schouders goed zichtbaar zijn. Leg vooral altijd het accent op hetgeen jij in de kijker wilt plaatsen. Dunne bandjes verbreden de schouders en brede bandjes versmallen de schouders.”

Elegant en casual

Deze tops zijn perfect voor lente- en zomertemperaturen. Maar hoe combineren we ze nu het best zonder eruit te zien als pakweg Sporty Spice? “De haltertop kan zowel elegant als casual gedragen worden, afhankelijk van de combinatie, de stofkeuze, de print, de lengte”, aldus Proietti. “Ga je voor een casual look, dan kan je het item combineren met een lange of midi rok. Met eventueel een hemdblouse of mannenhemd erover, en vooraan geknoopt of nonchalant in de broek gestoken, voor de iets frissere dagen”, voegt Moens eraan toe.“Wil je iets chiquer gaan, kan je de haltertop dragen met een blazer erop, met bijpassende broek of – iets origineler – een short.”

We zagen ze topjes de revue passeren bij de nieuwe collecties van een handvol ontwerpers en ook heel wat bekende modellen en influencers waagden zich er al aan. Heb jij het item al in je kast hangen?

(Lees verder onder de foto.)

