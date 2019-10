Hallo herfst: met deze kledingitems overleef je de regen- en windbuien moeiteloos en in stijl Timon Van Mechelen

03 oktober 2019

11u02 0 Style Niet zo heel lang geleden konden we nog spreken van een indian summer, maar nu lijkt het echt gedaan met zomers weer. Een winterjas is nog even overbodig, maar T-shirts en open schoenen moeten plaats ruimen voor dikke truien en laarzen. Met deze kledingitems ben je mee met de laatste mode én ze houden je lekker warm.

Tussenjasjes

De lange wollen jassen en exemplaren met dons kunnen nog een paar weken op zolder blijven liggen, maar zogenaamde tussenjasjes zijn ideaal met dit weer. Alles gemaakt van fleece en shearling is bijzonder populair en ook jassen van regenstof zijn handig. Net als ook alles dat gemaakt is van (nep)leder en uit de film ‘The Matrix’ zou kunnen komen. Kortom praktische mode, maar dan wel uitgevoerd op een stijlvolle manier.

1/ Uniqlo U, € 49,90, online en in de winkels te koop.

2/ CKS x Nora Gharib, € 119,99, online en in de winkels te koop.

3/ s. Oliver, € 62,99, online en in de winkels te koop.

4/ Napapijri, € 359,00, o.a. online te koop.

5/ Selected Femme, € 130,00, o.a. online te koop.

6/ Terre Bleue, € 199,00, online en in de winkels te koop.

Knielaarzen

Laarzen tot net onder de knieën - niet tot erboven, dat hebben we vorig seizoen al gehad - zijn dé schoenentrend voor de herfst en winter dit jaar. Zowel effen als je niet te hard wil opvallen of exemplaren met drukke print doen het goed. Op de catwalk zagen we knielaarzen onder mee gecombineerd worden met een lange a-lijnrok en met een culotte.

1/ Arket, € 290,00, online en in de winkels te koop.

2/ Sacha, € 249,99, online en in de winkels te koop.

3/ Essentiel Antwerp, € 485,00, online en in de winkels te koop.

4/ Made by Sarenza, € 198,99, online te koop.

Knusse truien

Eerder hadden we het al over de belangrijkste truientrends en wat je daarvan moet onthouden is dat dit seizoen eigenlijk alles kan. Van grafische prints tot het ‘oubollige’ Fair Isle-breiwerk en de strakke rolkraag: zolang het maar lekker knus en zacht is. Tip: kies voor truien gemaakt van natuurlijke stoffen zoals wol en kasjmier, want die ademen waardoor je er minder in zweet en geurtjes ook niet blijven hangen.

1/ C&A, € 24,90, online en in de winkels te koop.

2/ Howlin’, € 255,00, o.a. online en bij Morrison in Antwerpen te koop.

3/ & Other Stories, € 89,00, online en in de winkels te koop.

4/ Ginger, € 119,95, online en in de winkels te koop.

5/ La Redoute Collections, € 39,99, online te koop.

6/ Julia June, € 239, online en in de winkels te koop.

7/ H&M x Pringle of Scotland, € 34,99, online en in de winkels te koop.