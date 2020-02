Hall of fame: de meest iconische beautyproducten uitgetest door de NINA-redactie

ICONISCH, WANT toen visagist Terry de Gunzburg in 1992 op het idee voor de glanzende concealerpen kwam, keek iedereen hem aan alsof hij gek geworden was. De gangbare look was namelijk mat en poederig. Het duurde vijf jaar voor hij groen licht kreeg om het product te lanceren. Twee weken later was het overal uitverkocht. Ondertussen zijn er heel wat concurrenten op de markt, maar de Touche éclat houdt zijn cultstatus hoog door te blijven vernieuwen. Vorig jaar lanceerde YSL tal van extra tinten en kwam er een versie met nog meer dekking.

Liesbeth: “Wonderstick. Magische concealer. 8-uur-slaap in een klikpen. Door de jaren heen heeft de Touche éclat vele koosnaampjes gekregen. Oorspronkelijk ontworpen als highlighter, al gebruiken de meesten – inclusief ik – hem om rode vlekjes te verstoppen. Met reden, want in vergelijking met andere concealers kan ik deze veel vlotter aanbrengen. Drie keer deppen met mijn vinger, et voilà, die vervelende puist of donkere kringen onder de ogen zijn foetsie. De kers op de taart: ’s avonds zit alles nog op zijn plek. Om de tien seconden gaat er ergens ter wereld een Touche éclat over de toonbank en als het van mij afhangt, gaan we dat gemiddelde nog wat verbeteren.”

Nars, Orgasm: 32 euro bij Parfuma

ICONISCH, WANT dit is de blush waar je al fluisterend naar moest vragen. De naam heeft ongetwijfeld iets te maken met het enorme succes – die was best controversieel bij de lancering in 1999. Maar dat dit vandaag nog altijd de bestverkochte blush in de Verenigde Staten is, heeft Nars vooral te danken aan de unieke kleur. Door de combinatie van koele en warme pigmenten zou de tint iedereen moeten staan.

Valérie: “Ik ben geen grote blushfan. Bij mij is het altijd té roze, té oranje of té opvallend. Wat ik ook probeer, met rouge zie ik er eerder boers dan blozend uit. Tot nu. Na uitgebreid testen, is het duidelijk waarom dit poeder een icoon geworden is. De kleur geeft me geen boerinnenkaakjes, maar een gezonde, subtiele blos. Veel heeft waarschijnlijk te maken met de samenstelling van het poeder, dat zacht aanvoelt, makkelijk aanbrengt en bovenal niet in vlekken op de huid gaat zitten. Alsof de kleur versmelt met mijn eigen teint, waardoor ik die subtiele, gezonde uitstraling krijg waar ik al zo lang naar op zoek ben.”

Dior, Rouge 999: 38,50 euro bij ICI PARIS XL

ICONISCH, WANT de kleur werd ontwikkeld door Christian Dior himself. Voor één van zijn eerste modeshows in 1953 bedacht de ontwerper twee bijpassende rode lipsticktinten voor de modellen: 9 en 99 (9 was namelijk zijn geluksgetal). Die werden later gemoderniseerd tot de iconische 999-kleur. De tint is niet opvallend oranje of blauw van ondertoon, waardoor hij bij heel veel verschillende types past en probleemloos de tand des tijds doorstaan heeft.

Birte: “‘Oh, amai, knap’, roept onze receptioniste enthousiast als ik binnenkom met deze Dior op mijn lippen. Om er meteen aan toe te voegen: ‘Jij hebt dat wel nodig, een beetje kleur in je gezicht.’ Bon, ik zal het maar opvatten als een compliment, want ik moet toegeven: deze knalrode lippenstift geeft mijn zelfvertrouwen een flinke boost. De kleur is de perfecte tint rood en doet mijn bleke putje-van-de-winter-gezicht helemaal opleven. Hij smeert ook nog eens extreem makkelijk, droogt je lippen niet uit en blijft lang zitten.”

Kiehl’s, Ultra Facial Cream: 29,50 euro bij Galeria Inno

ICONISCH, WANT bergbeklimmer Robert Anderson testte deze dagcrème op een expeditie naar Groenland in 2005, waar hij extreme hoogtes (en koude) overwon. Zijn verdict: zelfs in de meest ijzige wind deed dit product het uitstekend. De crème werd instant de bestseller bij Kiehl’s en een van ’s werelds populairste dagcrèmes.

Margo: “Mijn huid en ik hebben een haat-liefderelatie. In de zomer? Hoe vettiger, hoe prettiger. In de winter? Kurkdroog. Ik ben dus continu op zoek naar nieuwe potjes en smeersels om daarbij te helpen. Van deze van Kiehl’s worden er wereldwijd elke minuut tien verkocht. Wanneer ik mijn snoet voor het eerst insmeer, valt het meteen op dat ze niet vet is en snel intrekt. Alleen van de geur ben ik niet zo’n fan. Mijn huid blijft wel tot ’s avonds gevoed, zonder dat ze protesteert of glimt. Kortom: dit potje schopt het na amper twee weken tot een van mijn favorieten en krijgt een vaste plek in mijn beautykast.”

bareMinerals, Original: 31,62 euro bij Douglas

ICONISCH, WANT dit was de allereerste minerale foundation. Dit poeder zag het levenslicht al in 1995, lang voor de rest van de wereld mee op dezelfde kar sprong. Tot vandaag blijft bareMinerals de onbetwiste nummer één in make-up op basis van natuurlijke mineralen die verpulverd zijn en algemeen goed door de huid verdragen worden. Het merk was eveneens voorloper in vegan producten en bande als een van de eersten ingrediënten zoals siliconen, parabenen en sulfaten.

Nele: “Wie mij kent, weet dat ik niet buitenkom zonder een snelle laag foundation. Meestal kies ik een dekkende, vloeibare fond de teint. Ik was razend benieuwd of deze minerale foundation zijn cultstatus kon waarmaken. Eerlijk? Nooit eerder ging het zo vlot om mijn gezicht van een laagje foundation te voorzien: wat poeder uitstrooien in het dekseltje, je kwast erin doppen, het teveel aftikken en in draaiende bewegingen aanbrengen. 1, 2, 3, klaar. Hij verbergt niet alle imperfecties, maar krijgt bonuspunten voor de mooie glow – en de talloze complimentjes die hij me oplevert. De lichte formule voelt aan als een tweede huid. Niet voor elke dag, wel ideaal voor als ik snel een tikje stralender de deur uit moet.”

Chanel, Le Vernis Rouge Noir: 28,50 euro bij Galeria Inno

ICONISCH, WANT het was de eerst (en enige) nagellak met een wachtlijst van zes tot tien maanden. Uma Thurman droeg de kleur in ‘Pulp Fiction’, Madonna in haar videoclip voor 'Take a Bow’. De dag dat de kleur gelanceerd werd voor het grote publiek, in 1994, stonden er meterslange rijen aan de winkel en haalde de nagellak zelfs het nationale nieuws op CNN. Anno 2020 is het nog altijd een vaste waarde in menige toiletzak.

Leen: “Het is inderdaad een prachtige kleur – bijna zwart met een tintje rood – die in elk licht lijkt te veranderen. De glanzende finish geeft een chique look, alsof je nagels schreeuwen: ‘Kijk eens, van Chanel!’ Het lakken gaat niet beter of slechter, al is het aan te raden om minstens twee lagen te zetten. Anders oogt de lak streperig. Pluspunt is de droogtijd, je bent meteen ready to go. Of het de hype waard is? Twijfelgeval. Twintig jaar geleden was deze kleur misschien helemaal geweldig geweest, maar ik kan heel wat varianten opnoemen die minstens even goed zijn (en een stuk goedkoper). Al heb je natuurlijk wel een Chanel in je kast staan. Het is maar net wat je wil.”

Estée Lauder, Advanced Night Repair: 106,90 euro bij Planet Parfum

ICONISCH, WANT het bruine flesje van Estée Lauder was het eerste serum ooit. Het werd ontwikkeld in 1982, toen nog onder de naam Night Repair, en luidde een nieuw tijdperk in voor huidverzorging door te focussen op actief herstel in plaats van alleen verzorging. Ook was het het eerste product dat hyaluronzuur bevatte, hét ingrediënt van het moment. In de loop van de jaren heeft het al tal van transformaties ondergaan, waardoor het nog altijd helemaal up-to-date is.

Anke: “Ooit tipte een schoonheidsspecialiste me, subtiel kijkend naar die eerste lijntjes: ‘Hydrateren kan je leren.’ Sindsdien gebruikte ik allerlei serums, maar nooit gaf ik er 100 euro – slik – aan uit. Na twee weken smeren met de legendarische druppels merkt een collega op dat ik er ‘opvallend fris’ uitzie. Van zoiets straal ik. Ook ik zie een gezond glanzende huid in de spiegel. Dat is de vorige serums nooit gelukt. Mogelijk dankzij het hyaluronzuur. Niet goedkoop, maar ik geloof dat de investering me niet – euh – hyaluronzuur opbreekt.”

Caudalie, Beauty Elixir: 39,90 euro bij de apotheek

ICONISCH, WANT de legende gaat dat Liv Tyler haar taxi naar de luchthaven rechtsomkeer liet maken toen ze ontdekte dat ze haar flesje thuis vergeten was. Deze gezichtsmist werd geïnspireerd op een levenselixir dat in de 16de eeuw voor de koningin van Hongarije gemaakt werd. Elk uur gaan er in de Verenigde Staten alleen al maar liefst 22 flesjes over de toonbank.

Isabelle: “Als Caudaliefan heb ik grote verwachtingen van dit ‘water’, dat belooft mijn huid glad te strijken. De geur is anders dan ik gewoon ben van mijn favoriete lijn, maar went snel. Ik heb geen eerdere ervaring met gezichtsserums, want ik experimenteer nu eenmaal niet zoveel en ik ben trouw aan een klein gamma. Maar mijn huid vindt dit water alvast niet onaangenaam. Wanneer ik het product verstuif en even later dagcrème aanbreng, lijkt het zelfs alsof die al strakker aanvoelt. Het vernevelen – ogen vermijden! – verlengt mijn ochtendritueel met amper twee seconden en ik voel toch enig effect. De geur werkt kalmerend. Ik weet nu al dat ik dit elixir toevoeg aan de beperkte verzameling producten in mijn badkamer.”

Mason Pearson, Brush: 110,90 euro bij Planet Parfum

ICONISCH, WANT de haarborstels werden voor het eerst gemaakt in 1885 en bleven sindsdien vrijwel onveranderd. Hoe ze gemaakt worden, is het best bewaarde geheim in beautyland, maar feit is dat ze al meer dan 130 jaar de meest geliefde wapens zijn van kappers en hairstylisten wereldwijd.

Sophie: “Er zijn best wat dingen waar ik geld aan kan geven. 200 euro voor pumps? Geen probleem. Meer dan 100 euro voor een kam? Nou, nee. Nochtans hebben de Mason Pearsons hun sterrenstatus bewezen: ik ken mensen die al decennia met hun exemplaar doen en tijdens de modeweken zijn ze de vaste waarden. Hoog tijd om hem toch eens te proberen. En ja, de borstel overtreft mijn stoutste verwachtingen. Hij glijdt door mijn haar alsof het niets is. En de prachtige glans krijg je er gratis – nu ja – bij. Eerlijk? Ik ben zo verknocht aan het ding dat ik al op zoek ben naar een minivariant voor on the go. Dat is eigenlijk maar een half paar schoenen minder.”