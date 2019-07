Halal cosmetica is aan een opmars bezig Valérie Wauters

13 juli 2019

08u00

Bron: Retail Detail, Vogue 0 Style De vraag naar halal cosmeticaproducten neemt razendsnel toe, dat meldt marktonderzoeker Research & Markets. Volgens hen groeit de halal cosmeticamarkt jaarlijks met zo’n 12,5%. Azië is daarbij de belangrijkste afzetmarkt voor halal cosmetica, gevolgd door het Midden-Oosten en Afrika. Maar wat is halal beauty nu juist? En wie gebruikt de producten?

In tegenstelling tot wat je misschien denkt is de groeiende moslimbevolking niet de enige verklaring voor de opmars van halal cosmetica. De producten vallen immers ook bij niet-moslims in de smaak, zij het dan wel om niet-religieuze redenen. Halal betekent ‘toegelaten volgens de islamitische regels’. De islam verbiedt het consumeren van varkensvlees, alcohol en bloed. Producten die één of meer van deze ingrediënten bevatten worden als ‘haram’ of verboden beschouwd.

Halal beautyproducten variëren van lipsticks tot serums die worden geproduceerd zonder sporen van varkens- of hondenvlees, of alcohol. Halal bedrukt ook het belang van een holistische levensstijl. Dat wil zeggen dat het concept ‘halal beauty’ verdergaat dan het product alleen. Het omvat ook de verpakking, de productie en de gebruikte distributiemethoden. Andere vereisten suggereren dat halal beautyproducten ook geproduceerd moeten worden met materialen die niet schadelijk zijn voor de mens. Daarnaast mogen halal schoonheidsproducten ook niet getest worden op dieren.

Net omdat halal beautyproducten aan zo’n strenge regels onderworpen zijn, is de verscheidenheid aan merken eerder beperkt.