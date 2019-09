Haarstylist van Zendaya en Rihanna geeft tips: “Zo verzorg je elk type haar” VW

17 september 2019

14u01

Bron: Who What Wear 0 Style Hoe moet je eigenlijk je haar verzorgen, zodat het er elke dag op z’n best uitziet? Ursula Stephen, haarstyliste van onder anderen Zendaya en Rihanna, geeft haar ultieme tips.

Dik, stug en krullend haar

“Een goede stylingcrème of haarolie doet wonderen voor je haar. Bij voorkeur kies je voor een exemplaar met monoï-olie. Dit is één van de beste oliën die je voor je lokken kan gebruiken, omdat de samenstelling ervan dicht in de buurt komt van ons natuurlijke sebum. Naast een goede olie is het ook een idee om een leave-in krullencrème te gebruiken, samen met een haarmasker. Je lokken zijn waarschijnlijk erg droog, waardoor ze best wat extra hydratatie kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat ze er gezond en glanzend uitzien en niet gaan klitten of pluizen.”

Hask, Monoï Coconut Oil haarolie, €8,99 bij Di.

Coco & Eve, Like A Virgin super nourishing masque, € 39,50 bij Cult Beauty.

Golvende lokken

“Wat je vooral moet doen om die mooie golf in je haar te behouden, is weerstaan aan de verleiding om met je stijltang aan de slag te gaan. Een tweede belangrijk punt is ervoor zorgen dat het op elk moment gehydrateerd is. Een product voor dagelijks gebruik is voor jou dus een absolute musthave.”

Keune, Dry Conditioner, € 18,95 bij de Keune-kapper.

Krullen

“Natuurlijk is een goede kapper een eerste belangrijke stap voor iedereen die krullen heeft. Een goed kapsel maakt alle verschil. Daarnaast is investeren in een goede krullencrème zeker geen overbodige luxe. Die zorgt ervoor dat je krullen mooi in model blijven en niet gaan pluizen.”

L’Oréal Professionel, leave in krullencrème, € 18 bij de L’Oréal Professionel-kapper.

Stijl haar

“Wie stijl haar heeft, zorgt er best voor dat ze een product in huis halen dat voor textuur zorgt. Je weet wel, omdat iedereen altijd wil wat ze niet kunnen hebben. Daarnaast is een serum dat voor extra glans zorgt ook geen slechte keuze. Het zorgt ervoor dat je lokken die ‘recht van bij de kapper’-look krijgen.”

Ouai, Texturizing Hair Spray, € 24,85 bij Cult Beauty.