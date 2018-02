Haarpijn bestaat dus echt en dit kan je eraan doen Eva Van Driessche

11 februari 2018

13u00

Bron: purewow 0 Style Als iemand klaagt over haarpijn, dan heeft die meestal een kater. Maar wist je dat je haar echt pijn kan doen? Dat het niet een verlengde is van hoofdpijn?

Als je het gevoel hebt dat je hoofdhuid en haar pijn doen, dan is dit waarschijnlijk het gevolg van olie die zich ophoopt aan de basis van de haarwortel. Dat zorgt er op zijn beurt voor dat er een soort van gist op je hoofdhuid aangemaakt wordt. De reden voor die ophoping is een slechte manier van wassen. Maar ook een droge hoofdhuid kan vervelend aanvoelen en gaan schilferen. Die krijg je dan weer door net teveel te wassen met een agressieve shampoo.



Haarstilist Chaie van the Benjamin Salon in L.A. legt uit: "Teveel droogshampoo gebruiken, veranderingen in het weer en het harde water waar we ons haar mee wassen kan ervoor zorgen dat je hoofdhuid lastig aanvoelt."

De oplossing? Je haar wassen. Twee keer zelfs. En goed naspoelen. Het kan ook helpen om tijdelijk over te schakelen op een milde shampoo zonder siliconen en teveel schuimende bestanddelen. Eerst voelt het misschien niet hetzelfde, maar na een korte detoxperiode wordt je haar en je hoofdhuid hier een pak gezonder van. Goede opties vind je bij Rainpharma, rahua, Klorane.

Spoel tenslotte ook je haarborstels af en toe goed uit met water en zeep zodat je op die manier ook geen restjes haarproduct over je haar verdeelt.