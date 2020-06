Haar is dat feestje? De mooiste kapselinspiratie voor wie eindelijk een afspraak heeft Sophie Vereycken

01 juni 2020

10u40 0 Style Eindelijk heb je een plekje bemachtigd op één van de felbegeerde kappersstoelen. Tijd voor een vreugdedansje: au revoir coronahaar. M aar heb je ook al bedacht met welke coupe je weer wil buitenstappen?

Dat het tijd is om vaarwel te zeggen aan die huidige coupe is wel duidelijk. Maar wat er dan in de plaats komt? Laat je inspireren door onderstaande trends.

Voor blondines

Of je nu natuurlijk blond bent of er al een kleine uitgroei weggewerkt dient te worden, maakt niet allemaal uit. Wie het graag naturel houdt, kan voor bronde gaan: een mix tussen blond en bruin. De trend is niet helemaal nieuw, maar de kleur blijft jaar na jaar populair. Niet zo gek: door de subtiele mix van blonde en bruine lokken staat de kleur letterlijk iedereen. Daarnaast waait er een nieuwe wind door de blonde haren: de tendens van heel sterke, uniforme kleuren. Geen talloze highlights of balayages, maar één krachtige kleur blond. Dat kan wit zijn, maar even goed honingblond of platina.

Voor brunettes

Gezond haar is in. Altijd al geweest, maar dit jaar net dat tikje meer. Kies voor een glansspoeling in plaats van een kleur. Dat kan een transparante kleuring zijn, waarbij er enkel een gloss op het haar gezet wordt, maar bijvoorbeeld ook een keratinebehandeling. Als het maar glanst! Toch liever een grotere verandering? Vraag dan om een koele bruintint. 2020 staat in het teken van de assige ondertonen. #Mushroomhair (een soort grijzige bruine kleur) is niet voor niets de populairste hashtag van het moment.

Voor durvers

Wie het verrassingseffect van een nieuwe coupe graag een niveautje hoger tilt, kan een voorbeeld nemen aan Dua Lipa en voor een duokleur gaan. Zelf heeft de zangeres bovenaan een platinablonde kleur en onderaan een donkerbruin, maar niets houdt je tegen om met andere tinten te experimenteren. En als je je haar gewoon los laat, valt het niet eens zo op. Of laat je haar in één kleur maar kies voor een opvallende middenlijn. Wie volhoudt - en eventueel aan de kapper wat hulp vraagt - creëert een soort van grafische uitgroei die er weer hip uitziet.

Liever lang

Hip in Hollywood: de asymmetrische trend. Het was al even populair bij de korte coupes, maar ook bij lang haar staat het erg speels zonder dat het meteen opvalt. Ben jij iemand die al angstvallig haar hart vasthoudt wanneer de kapper ‘alleen de puntjes’ knipt? Zelfs dan kan je voor een nieuwe coupe gaan. Vraag om lage laagjes: die beginnen pas halverwege de schouders en geven je kapsel meer balans en zachtheid zonder dat je daarvoor per se korter moet gaan.

Liever kort

Nooit gedacht dat het moment zou komen, maar het jommekeskapsel beleeft een moment de gloire. Toegegeven, je moet er een dosis zelfvertrouwen voor op overschot hebben, maar je kan er wel alle kanten mee uit: opzij voor een nonchalant effect, of strak naar voren voor een high fashion look. Liever wat meer lengte? Dan is de botte bob de perfecte optie. De lengte kies je volledig zelf: van boven de schouders tot net onder de oren. Speciaal aan de snit is dat het lijkt alsof het met een botte keukenschaar geknipt is: geen zachte overgangen maar één grove horizontale lijn.

Liever niet te drastisch

In de categorie kleine veranderingen met groot effect: kies voor curtain bangs, die als twee gordijntjes langs je ogen vallen, of vraag je kapper de scheiding eens langs de andere kant te plaatsen. Een diepe zijscheiding wekt bijvoorbeeld meteen de illusie van meer volume.