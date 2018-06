H&M werkt samen met Nederlands lingeriemerk Love Stories Timon Van Mechelen

18 juni 2018

12u51 0 Style De Zweedse modeketen H&M gaat een capsulecollectie uitbrengen met lingeriemerk Love Stories, dat schrijft de toonaangevende modewebsite Women’s Wear Daily. De lijn zal onder andere hippe bralette-beha’s, pyjama’s, kimono’s en jurkjes bevatten en ligt in de winkels op 9 augustus.

Het jonge lingeriemerk Love Stories staat gekend om hun delicate, maar supervrouwelijke soft bras die je naar hartelust kan mixen en matchen met de al even fijne slipjes. Zo creëer je zelf - en niet het merk - de perfect mismatch waar jij je in thuis voelt.

Denk bij LoveStories vooral niet aan traditionele lingerie in ondergoedstoffen en -kleuren. Prints, modekleuren en verrassende materialen en details zijn namelijk het handelsmerk van dit merk. “Underwear becomes outerwear” is het motto van Love Stories, want een mooie beha kan je gerust laten zien onder een doorschijnende top, vindt oprichtster Marloes Hoedeman.

In thuisland Nederland (en in de rest van de wereld) is het merk al langer een groots succesverhaal, en ook in België doet het label het goed met twee eigen winkels in Antwerpen en Gent. Dat viel ook H&M op, want zoals hierboven gezegd gaan de twee partijen dus samen een collectie uitbrengen. Hoedemand zelf ziet de samenwerking als een ideale manier om haar naamsbekendheid te vergroten, vertelt ze in een interview met Vogue. Ze verklapt ook al dat de collectie zal bestaan uit twintig items en dat ze speciaal voor de keten een unieke print en verschillende motiefjes ontwierp.

De collectie is vanaf 9 augustus online en in de winkels van H&M te koop.