H&M werkt opnieuw samen met een bekend Brits interieurmerk TVM

21 september 2018

11u28 0 Style H&M en het Britse interieurmerk Morris & Co slaan de handen in elkaar voor een vrouwencollectie. De samenwerking komt een maand na die met het eveneens Britse interieurmerk GP & J Baker en twee maanden voor de collectie samen met modemerk Moschino in de winkels ligt.

De Zweedse modeketen gebruikte voor deze nieuwe samenwerking archiefprints van behang- en textielontwerpen van Morris & Co. De collectie bestaat onder andere uit lange winterjassen, stijlvolle pantalons, romantische jurken en hemden en dikke truien. Met veel winterse details zoals velvet, wol, volumineuze mouwen en kraagjes met een strik aan.

“De prints van Morris & Co worden over heel de wereld geliefd en herkend. William Morris is dan ook een van de grootste pleitbezorgers van prachtig design. We zijn erg blij dat we de kans kregen om samen te werken met dit iconische Britse merk en om de designs te kunnen delen met onze klanten”, vertelt Pernilla Wohlfahrt, Design Director bij H&M, in een persbericht.

De collectie is vanaf 4 oktober online en in de winkels te koop.