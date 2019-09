H&M verkoopt geen leder uit Brazilië meer door bosbranden Margo Verhasselt

09 september 2019

14u37

Bron: Metro 0 Style Winkelketen H&M koopt tijdelijk geen leder meer aan uit Brazilië om zo hun steentje bij te dragen voor een beter milieu.

‘s Werelds tweede grootste retailer heeft aangekondigd dat ze zich inzetten tegen de ontbossing. H&M liet weten in een statement dat ze zich zorgen maken om de bosbranden en schade aan het regenwoud. “Door de enorme branden in het Braziliaanse deel van het Amazonewoud en de verbinding met de runderen productie, hebben we besloten om tijdelijk geen leder uit Brazilië meer te kopen. Dat zal blijven duren tot we zeker zijn dat het leder geen schade aanbrengt tot het Amazonewoud”, klinkt het bij de retailer.

De maatregel wordt toegepast bij alle merken van H&M zoals & Other Stories en COS.