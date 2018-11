H&M trekt stekker uit jeansmerk Cheap Monday TVM

15u31 0 Style Na 14 jaar houdt het Zweedse jeansmerk Cheap Monday op te bestaan. Dat heeft de H&M-groep, waar het label toe behoort, vandaag bekendgemaakt in een persbericht. Het zou al langer in slechte papieren zitten, al werd daar nooit eerder over gecommuniceerd.

Jeansmerk Cheap Monday zag het levenslicht binnen de Zweedse modeketen Weekday, die overigens ook tot de H&M-groep behoort. De toenmalige eigenaars van de winkelketen Örjan Andersson en Adam Friberg verkochten in die tijd (begin jaren 2000) vooral duurdere jeansbroeken, maar merkten dat er veel vraag was naar goedkopere én modebewuste denim. In 2004 brachten ze hun eerste skinny jeans uit met het iconische doodskoplogo op de achterzak onder de naam Cheap Monday.

De eerste 800 broeken waren op een paar weken de deur uit en dus werd de collectie en verkooppunten doorheen de jaren flink uitgebreid. Na verloop van tijd kwamen er ook accessoires, ondergoed en schoenen bij. In 2008 kocht de H&M-groep het merk op.

Cheap Monday wordt verkocht in maar liefst 35 landen en in zo’n 1.800 verschillende winkels. Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar blijkbaar heeft het merk het de laatste jaren moeilijk met zich aan te passen aan de huidige modetrends. Het label staat namelijk gekend om hun skinny jeansbroeken, maar die zijn tegenwoordig minder en minder populair.

Vandaar de beslissing van H&M om niet langer te investeren in het merk en er voorgoed de stekker uit te trekken. De winkel in Londen en de webshop sluiten op 31 december dit jaar al de deuren, tegen eind juni volgend jaar moet het volledige proces afgerond zijn. In ons land heeft Cheap Monday geen eigen winkel, maar wel verschillende verkooppunten zoals Urban Outfitters, Reservoir en Weekday. Ongeveer 80 mensen verliezen hun job.